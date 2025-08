Cuándo volverá a jugar la selección Colombia femenina tras la final de la Copa América: el Mundial 2027 en la mira

El mensaje de Catalina Usme, que sonó a despedida tras perder la Copa América: “Ya quizás para nosotras no fue” La delantera antioqueña ostenta el récord de ser la máxima goleadora de las selecciones Colombia y ha jugado más de 120 partidos

Figura de América explotó contra la dirigencia de Santa Fe tras la derrota: “Si no demando, no me pagan” El cuadro Escarlata cayó 2-1 con el conjunto Cardenal en el estadio Nemesio Camacho El Campín en una nueva edición del Clásico de Rojos