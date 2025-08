Harry Kane habló sobre el nivel de inglés de Luis Díaz: así se comunica el colombiano en el Bayern Múnich

Harry Kane destaca la rápida adaptación lingüística de Luis Díaz en el Bayern Múnich - crédito Sky Sports

Luis Díaz vivió una jornada significativa al disputar sus primeros minutos con la camiseta del Bayern Múnich en el Allianz Arena.

El colombiano fue suplente en la victoria 2 a 1 frente al Olympique de Lyon, partido que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera luego de su paso por el Liverpool de Inglaterra.

Su actuación generó elogios tanto por su despliegue futbolístico como por su adaptación al gigante bávaro, aunque también despertó interrogantes relacionados con su nivel de inglés y su capacidad de comunicación dentro de un plantel donde no hay muchos hispanohablantes.

Tras el encuentro, la atención mediática gravitó hacia la experiencia comunicativa de Díaz, interrogante que ganó relevancia considerando que en el Bayern la mayoría de los jugadores y cuerpo técnico se expresan en inglés o alemán, idiomas que, para muchos, aún representan un desafío para el colombiano.

Las dudas sobre este aspecto aumentaron tras su salida del Liverpool, donde la prensa británica mantuvo la versión de que Díaz no logró un dominio sólido del inglés durante su estadía. Esa percepción fue replicada y amplificada en Alemania en los días previos a su estreno oficial.

Sin embargo, la voz más autorizada para referirse al tema provino de Harry Kane, capitán de la selección inglesa y figura clave tanto en la Premier League como en la Bundesliga.

Kane se dirigió a los medios tras el debut de Díaz y fue categórico sobre la habilidad del colombiano para adaptarse no solo en lo futbolístico sino también en lo humano y lo comunicativo.

Kane comenzó su intervención resaltando la importancia del exjugador de Junior de Barranquilla y Porto para la temporada que arranca.

“Vamos a necesitarlo en esta temporada”, sostuvo el delantero inglés en entrevista con Sky Sports, que compartió ofensiva con Díaz durante gran parte del partido.

El atacante destacó la actitud positiva del colombiano en los entrenamientos y la alegría que transmite en el vestuario. “Siempre juega con una sonrisa”, afirmó Kane, asociando ese entusiasmo a una rápida adaptación a los nuevos retos.

Sin esquivar la consulta sobre el tema lingüístico, Kane aclaró las versiones sobre el nivel de inglés de Luis Díaz. “Su inglés está bien. Obviamente no hay muchos jugadores que hablen español en el equipo, yo no, pero su inglés no está tan mal, se ha comunicado muy bien con el equipo. Se habla tanto inglés como alemán, si puede hablar inglés no será un problema”, subrayó el capitán, que además reconoció la dificultad extra que representa llegar a un club donde el idioma predominante es otro.

De acuerdo con Kane, la capacidad de Díaz para comunicarse supera las expectativas que algunos tenían antes de su fichaje. El atacante explicó que, aunque la barrera idiomática puede pesar al inicio, la disposición del colombiano para integrarse, preguntar e interactuar con sus compañeros ha permitido una convivencia fluida y constructiva.

El hecho de que el DT Vincent Kompany y buena parte del plantel manejen el inglés como segunda lengua facilita el proceso de adaptación y abre canales de diálogo más allá de lo futbolístico.

La posición de Kane desmitifica la percepción arraigada en parte de la prensa europea que considera el idioma como un obstáculo insalvable.

El delantero inglés señaló que los entrenamientos y las concentraciones se desarrollan de manera armoniosa, y que el colombiano no solo entiende las instrucciones tácticas, sino que participa activamente en las charlas grupales.

En cuanto a lo ocurrido dentro del campo, la opinión de otros referentes del Bayern también resultó relevante. Serge Gnabry, extremo de la selección alemana, analizó su convivencia futbolística con el colombiano.

Aunque sólo compartieron algunos minutos durante el partido, Gnabry entregó un balance positivo sobre la actuación de Díaz tanto en las prácticas como en sus primeros pasos con el grupo.

“Muy positivas. Trabaja duro, es rápido y se posiciona bien. Hoy me he combinado con él un par de veces. Es una pena que no haya habido gol, pero en general estuvo bien”, comentó el jugador germano, que reconoce el aporte dinámico que puede brindar el exjugador del Liverpool al Bayern Múnich.

La expectación generada por el arribo de Díaz se refleja también en cómo los hinchas y los medios deportivos alemanes observan al colombiano.

Su presencia añade una cuota de creatividad y desequilibrio al ataque muniqués, pero también representa una oportunidad para el club de ampliar su alcance en mercados internacionales.