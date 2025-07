Jhon Arias ya tuvo el primer contacto con Vitor Pereira, entrenador del Wolverhampton: “Cree que podemos triunfar en Europa”

Jhon Arias reveló lo que habló con su nuevo jefe: el portugués Vitor Peeira - crédito Isabel Infantes / REUTERS

El atacante de la selección Colombia e ídolo del Fluminense, Jhon Arias, tendrá una nueva aventura en su carrera profesional a partir de la temporada 2025-2026: jugará en el Wolverhampton, de Inglaterra.

Arias, exdelantero de Patriotas, América de Cali y Santa Fe, reveló que ya tuvo sus primeros contactos con el que será su próximo jefe, tanto en los entrenamientos como en los partidos: el director técnico portugués Vitor Pereira.

El jugador colombiano confirmó que el técnico ya le dijó qué quiere que haga en el campo de juego y, por otro lado, Arias reveló su buena relación con uno de sus compañeros de equipo.

Jhon Arias habló también de la influencia de su compañero André en fichar por Fluminense - crédito Mike Segar / REUTERS

En entrevista con el canal Globo Esporte de Brasil, el 22 de julio de 2025, reveló que Vitor Pereira, entrenador del Wolverhampton, expresó su deseo de contar con el colombiano, y que ya se contactaron.

“Vitor me conoce, confía en mí y cree que podemos lograr, tuvimos nuestro primer contacto en Brasil. Expresó su deseo de trabajar juntos, cree en mí y cree que podemos triunfar en Europa”, dijo.

Por otra parte, también reveló que el reencuentro con el volante brasileño André, compañero de Arias en Fluminense en el pasado, fue otro factor fundamental para tomar su decisión por ir a Fluminense.

“También fue algo que tuvimos en cuenta. André es un gran amigo mío; hemos vivido momentos de gloria en Fluminense y es muy cercano a mí. Me ayudará a adaptarme. João es un gran jugador al que me he enfrentado muchas veces. Ambos están entre los mejores del mundo en sus posiciones. Son personas que me hicieron sentir más tranquilo al tomar decisiones", comentó.

La huella que quedó en Jhon Arias tras su paso por Fluminense

Jhon Arias también reveló lo que le hará falta en su paso por Fluminense - crédito Mike Segar / REUTERS

Dentro de la misma charla que tuvo con Globo Esporte de Brasil, Arias habló sobre lo que extrañará de su estadía en Río de Jaineiro y jugar en Fluminense, destacando que el calor humano de sus compañeros será una de las cosas que le hará falta.

“El cariño que me tienen mis compañeros. El Fluminense tiene un grupo muy humano y humilde. Son chicos que se entregan entre sí. Es un grupo muy unido. Son grandes jugadores, deportistas profesionales. Echaremos de menos el día a día, las conversaciones, los viajes. Pero en el fútbol, tienes la certeza de que nos volveremos a encontrar, de que nuestros caminos se cruzarán. Les traigo la felicidad que sintieron cuando supieron que me iba. No es solo mi satisfacción; espero que sea la suya. No (intentaron convencerme de que me quedara). Solo recibí mensajes de felicitación, de que estaba logrando algo por lo que luchamos juntos. Sentían que formaban parte de todo lo que estaba logrando; estaban felices. Me echarán de menos, pero ojalá pudiera irme en paz”, dijo.

Además, aprovechó para despedirse de los fanáticos del Fluminense, y reiteró que siempre les tendrá cariño y respeto por todo el apoyo que le brindaron.

“Solo para darles las gracias. No tengo mucho más que decir aparte de agradecerles todo el cariño y respeto que me han demostrado a mí y a mi familia durante este tiempo. Por todo lo que nos han dado. Esas serían solo palabras de agradecimiento. Lo poco que digo es en el campo, en el ámbito profesional, que es como me gusta hablar“, finalizó.

Palmarés de Jhon Arias

El título más importante que ganó Jhon Arias fue la Copa Libertadores 2023 ante Boca Juniors de Argentina - crédito Andre Coelho / EFE

A nivel nacional

América de Cali

Categoría Primera A 2020

Fluminense

Taca Guanabara de 2022

Campeonato Carioca de 2022

Taca Guanabara de 2023

Campeonato Carioca de 2023

A nivel internacional

Copa Libertadores 2023 vs. Boca Juniors

Recopa Sudamericana 2024 vs. Liga de Quito