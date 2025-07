Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma devastado por descalificación de la Europa League: envió mensaje a la Uefa

Crystal Palace había clasificado a la Europa League por ser campeón de la FA Cup 2024/2025 - crédito Tony O Brien/REUTERS

El fútbol europeo dio un vuelco durante el viernes 11 de julio, cuando la Uefa anunció que el Crystal Palace no jugará la Europa League porque comparte el mismo dueño que el Olympique de Lyon, que es John Textor, y se viola la norma de que dos clubes sean de la misma propiedad en un certamen.

Por esa razón, el “Palace” envió un pronunciamiento por la decisión, que es un golpe fuerte para la plantilla en la que están los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que salieron campeones de la FA Cup con dicha institución, siendo su primer trofeo importante en más de 100 años de historia.

Cabe recordar que una situación similar fue la que León sufrió en marzo de 2025, luego de que la FIFA lo descalificara del Mundial de Clubes por violar la norma de multipropiedad, por ser del mismo grupo que Pachuca, y en su reemplazo fue Los Angeles FC, que le ganó un partido clasifictorio al América de México.

“Es una locura”

El conjunto inglés, que estaba preparándose para afrontar la Europa League, envió un fuerte pronunciamiento contra la Uefa por relegarlo a la Conference League, que es el tercer torneo en importancia en el continente y que le traerá menos ingresos que con el otro certamen.

“Nos han atrapado con una regla que no estaba puesta para nosotros. Cambiará, nadie va a querer que se mantenga esa regla. Es una locura y no entiendo cómo este comité ha llegado a esta conclusión. Hemos probado de todas las maneras posibles que John no tenía una influencia decisiva en el club, y aun así tenemos que lidiar con esta decisión, la cual es incongruente”, afirmó Steve Parish, presidente del Crystal Palace.

El club inglés, que había logrado clasificarse para la Europa League, fue relegado a la Conference League después de que el Comité de Control Financiero de Clubes de la Uefa (CFCB) admitiera la inscripción del Olympique de Lyon, pero no la del equipo londinense, al considerar que ambos incumplen los criterios de multipropiedad establecidos en el Reglamento de Competición de Clubes de la Uefa.

John Textor, la razón de la polémica

La raíz del conflicto se encuentra en la participación del empresario estadounidense John Textor, quien posee, a través de su empresa Eagle Football Holdings, el 43% del Crystal Palace y es accionista mayoritario del Lyon. El reglamento de la Uefa impide que clubes pertenecientes al mismo grupo empresarial compitan en la misma competición europea, lo que llevó a la exclusión del club inglés de la Europa League.

Parish insistió en que Textor no ejercía una “influencia decisiva” en el Crystal Palace y defendió que la entidad no forma parte de una estructura de multipropiedad. “Todo el mundo sabe que no tenemos empleados, jugadores, préstamos ni operaciones con el Lyon”, subrayó el presidente.

La decisión del CFCB ha generado indignación en el entorno del club. Parish declaró a Sky Sports: “Estamos destrozados. Estamos devastados por los aficionados. Creo que los hinchas de todos los equipos deberían estar destrozados porque esto es el sueño. Ganas un título por primera vez en la historia. Alguien me ha comentado que es como ganar la lotería, ir a cobrar y que no quieran dártelo”.

El presidente del Crystal Palace calificó la medida como “una de las mayores injusticias del fútbol” y cuestionó la coherencia de la normativa: “O permites a los clubes con multipropiedad o los prohíbes. Tienen que encontrar una fórmula, pero, a pesar de ello, nunca fuimos parte de uno. Todo el mundo sabe mi posición en esto. No creo que sean lo correcto, otra gente no está de acuerdo y está bien, pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos. La UEFA está en una encrucijada. O intervienen y hacen lo correcto o dejan esto correr y cometen una de las grandes injusticias de la historia del fútbol europeo”.

Parish también mencionó la reacción de los seguidores de otros clubes, en particular del Nottingham Forest: “No me creo que un club de fútbol con la historia del Forest, muy similar a la nuestra, quiera formar parte de quitarnos esto. No me lo creo. Muchos aficionados del Forest me han contactado y me han dicho que no quieren acceder a la Europa League de esta forma”.