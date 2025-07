Álvaro Montero habría caído en un mal negocio con Vélez Sarsfield y Millonarios: esto pasó con el portero

Álvaro Montero viene de jugar con Millonarios durante tres temporadas y media, en la que se convirtió en referente de los hinchas - crédito Millonarios FC

Millonarios renovó buena parte de su plantilla para el segundo semestre de 2025, dejando salir a figuras como Falcao García, Daniel Cataño y Álvaro Montero, este último dejó un vacío enorme porque se convirtió en referente para los aficionados por sus atajadas desde enero de 2022, ganando tres títulos de Liga BetPlay, Copa Colombia y Superliga.

Sin embargo, las cosas no pintarían bien para Montero en su llegada a Vélez Sarsfield, equipo que logró un acuerdo con los azules para contratarlo a préstamo hasta diciembre de 2026, con una opción de compra cercana a los dos millones de dólares si cumple algunos objetivos pactados.

Pese a que el guardameta guajiro quería una experiencia internacional para demostrar su talento y regresar a la selección Colombia, todo indicaría que no le sería fácil desempeñarse en el cuadro de Liniers, que tiene el reto de la Copa Libertadores y el Torneo Clausura en Argentina.

El duro reto para Álvaro Montero

Luego de tres temporadas y media siendo figura, incluso quedándose con el premio del mejor portero en la Liga BetPlay en el primer semestre por sus 15 arcos en cero, el portero ahora tendrá un trabajo mayor a lo esperado en el fútbol argentino, al que regresa después de ocho años.

El medio TyC Sports informó que Álvaro Montero llegará a ser suplente en Vélez Sarsfield, lo que no habría estado en los planes del guajiro que deseaba ser inicialista gracias a su experiencia y buenos números en los últimos años, pero su papel sería pelear el puesto con Tomás Marchiori.

Álvaro Montero deberá pelear la titularidad en Vélez Sarsfield con Tomás Marchiori, que es de confianza para el técnico Guillermo Barros Schelotto - crédito Colprensa

“El arquero colombiano de 30 años llegó a un acuerdo de palabra para incorporarse al Fortín, en principio, como suplente del mendocino”, dijo el portal web, recordando que hace poco fue renovado el actual arquero del Fortín por tres temporadas, hasta diciembre de 2028.

Respecto a Montero, el medio argentino resaltó que es “un colombiano de perfil alto que en principio llegaría a Liniers a subirle la vara a Tomás Marchiori, más asentado que nunca bajo los tres palos tras una actuación excepcional bajo la niebla de Avellaneda", recordando el título de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes por 2-0 el 8 de julio.

Vélez Sarsfield fue campeón del Torneo Apertura 2024 y recientemente de la Supercopa Internacional - crédito Cristina Sille/REUTERS

Un dato que juega a favor del guajiro es que recuerda mucho a uno de los ídolos de Vélez Sarsfield, lo que servirá de motivación para ganarse el puesto de titular: “Salvando las distancias, algunos puntos de similitud con la trayectoria de José Luis Chilavert, que terminaría coronándose en el Fortín ganando absolutamente todo”.

Millonarios encontró reemplazo rápido

Aunque se pensaba que los “Embajadores” demorarían más en buscar a un nuevo portero, en especial por la partida de Iván Arboleda, todo se dio rápido por la opción de Guillermo de Amores, un uruguayo que fue campeón con el Deportivo Cali en 2021 y expresó en El Espectador Uruguay que está motivado por el reto.

Sobre su salida de Peñarol, el guardameta dijo que “se habló mucho del tema todo el semestre. Después, me confirmaron que Peñarol estaba en el mercado buscando un arquero. Era probable porque se había hablado mucho y sabemos que cuando se habla mucho, hay algunas cosas que son verdad. Agradecí la sinceridad y quedó tranquilo con lo que di por el club”.

Guillermo de Amores está a una firma de convertirse en nuevo portero de Millonarios, volviendo al fútbol colombiano después de tres años - crédito Asociación Uruguaya de Fútbol

“Hubo algunas situaciones que precipitaron mi salida. Siempre dije que estaba muy feliz en el club, disfrutaba mucho, me sentía muy bien con los compañeros. Pero bueno, las situaciones deportivas dieron que estaba la posibilidad de salir y se planteó así. Me llegó esta oportunidad (Millonarios). Yo no la fui a buscar, me llegó, me apareció y será un lindo desafío”, añadió.