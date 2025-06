Luis Fernando Muriel aclaró los acercamientos con el Junior de Barranquilla: dejó viendo un chispero a más de uno

Luis Fernando Muriel llegó al Orlando City en 2024, luego de cumplir su contrato con Atalanta de Italia - crédito @OrlandoCitySC/X

Junior de Barranquilla busca armar nuevamente una nómina con varias figuras, como en los últimos años, pensando en salir campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, con el nuevo técnico Alfredo Arias y esperando que no se repita otro fracaso como los seis partidos sin ganar en los cuadrangulares.

Uno de los posibles fichajes era el de Luis Fernando Muriel, delantero que se encuentra en el Orlando City de la MLS, pero que hace años mostró su deseo de volver al equipo rojiblanco, en el que se formó y que es hincha, pero se trata de una operación que actualmente es complicada.

Por otro lado, Junior presentó a su nuevo portero, con el que reemplazará a Santiago Mele, que firmó contrato con Rayados de Monterrey para el Mundial de Clubes, y apelando una vez más a los uruguayos para el arco, una tradición que comenzó en el siglo XXI con Sebastián Viera, el más ganador en la historia del club.

“Las cosas no son de esa manera”

En entrevista con Jaime Dinas, el delantero del Orlando City desmintió las versiones de que ya tenía un arreglo con el Junior: “A través de unos intermediarios, llegaron una serie de preguntas a las que yo respondí de manera normal, y se armó un revuelo y una serie de situaciones en las que se llegó por parte de estas personas a decir que ya estaba todo arreglado cuando realmente fueron dos preguntas las que me hicieron y hasta ahí”.

“Por ahí vi en la prensa hasta que decían que Muriel rechazó a Nacional, que dijo que solamente iba a jugar a Colombia (en Junior). Tengo mensajes de la gente de Nacional como si hubiera dicho que no voy a Nacional. Nunca diría una cosa así o no me interesa. La gente del Deportivo Cali también me escribía y me decía: ‘¿cómo que solamente viene a Colombia a jugar en el Junior? Malagradecido’. Las cosas no son de esa manera”, añadió.

Muriel aclaró que nunca se contactó con alguien del Junior de Barranquilla, sino un grupo de terceros: “Ellos son los que se han encargado, en la prensa barranquillera, de decir ciertas cosas que al final no son ciertas, y han creado esta expectativa tan alta. Si hubo un interés de parte de Junior, hasta a nosotros no ha llegado”.

“Realmente yo estoy acá comprometido con un contrato que todavía es, digamos, un poco largo, con la posibilidad de prolongar el vínculo con Orlando. Es una situación en la que me encuentro bastante bien, bastante cómodo, viviendo una experiencia bastante linda con mi familia. Y en lo deportivo, bastante buena. Este año el equipo está muy bien, estamos haciendo un año muy bueno, a nivel personal también”, afirmó.

El delantero, con paso por la selección Colombia, terminó de decir que “se ha creado esta cosa, que, realmente, espero que no vaya más allá para no tener yo después inconvenientes. De pronto la gente, pensando que en algún momento si las cosas no se llegan a dar, vaya a salir a especular cosas que no son”.

Nuevo fichaje para el arco

Junior de Barranquilla oficializó la contratación de Mauro Silveira como su primer refuerzo para la segunda mitad de la Liga BetPlay 2025. La presentación del arquero uruguayo se dio tras los primeros días de trabajo del técnico Alfredo Arias, en una fase de aceleración del equipo barranquillero en materia de incorporaciones.

Silveira, de 25 años, llega procedente del Montevideo Wanderers, donde disputó 116 partidos. Además de su trayectoria en el club, ha sido parte de las selecciones juveniles y del plantel mayor de Uruguay. Esta será su primera experiencia fuera de su país.

La directiva de Junior volvió a apostar por un arquero uruguayo, confiando en la capacidad y experiencia de Silveira para reforzar la portería. El guardameta llega recomendado por Santiago Mele, quien ocupó ese puesto en temporadas anteriores. El objetivo del nuevo fichaje es consolidarse como titular y mantener el legado de los arqueros de Uruguay en el club.