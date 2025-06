EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-I: arranca la definición por el título en El Campín

“Tuve la oportunidad de afrontar otras finales”

Sobre cómo afrontar partidos de este tipo, en el que un error se cobra caro, el uruguayo mencionó que “por suerte tuve la oportunidad de afrontar otras finales; me tocó ganar y perder, y sé que si pierdo no es un fracaso. Me encontré un grupo maduro y tengo líderes de fierro, que dan un manto de tranquilidad para los más jóvenes; el grupo tiene que ser consciente que tiene que disfrutar este momento, con responsabilidad”