Cardenal o Poderoso: Javier Hernández Bonnet anticipó cómo será la final del fútbol colombiano

El torneo apertura de la Liga Betplay está en su recta final; tras avanzar como líderes en su grupo, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se enfrentarán en la final (formato ida y vuelta) el 24 y 29 de junio.

El primero de los compromisos se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín sobre las 7:30 p. m., para el que Santa Fe ya habilitó la compra de boletería con un beneficio de “creyente” para los hinchas abonados.

La vuelta se disputará el domingo 29 de junio a las 6:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, en donde Medellín perdió dos de las últimas finales que disputó; de la misma forma, el lugar en el que Santa Fe perdió la única definición en torneos cortos que terminó por fuera de El Campín.

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista y analista deportivo Javier Hernández Bonnet habló sobre las fortalezas y debilidades de Medellín y Santa Fe de cara a la disputa por la primera estrella de 2025.

En primer lugar, Bonnet analizó el presente de cada uno de los clubes, resaltando el juego de Medellín como un aspecto a tener en cuenta.

“El Medellín goza de mejor salud. Tiene un juego más ajustado, con jugadores polifuncionales que le permite cambiar la estructura dependiendo de las circunstancias del partido”.

Por parte de Santa Fe, destacó la simplicidad de Jorge Bava y la definición que han tenido en los últimos partidos los jugadores del Cardenal.

“Santa Fe viene de menos a más, consolidando una idea simple, pero efectiva. Cuando sus jugadores la memorizan, sus bloques en defensa y ataque, muy uruguayos, han conseguido que se le respete como fuerza colectiva”.

En ese sentido, Bonnet afirmó que Medellín y Santa Fe son polos opuestos, puesto que el Poderoso carece de tener un goleador, mientras que el Cardenal no ha logrado tener un juego lírico, lo que su rival ha expuesto durante el semestre.

“Medellín es dinámico, con un fútbol directo que lo lleva a estar siempre cerca de la portería contraria, pero le falta un goleador que traduzca en tantos todo el volumen de juego que genera. Con Santa Fe pasa lo contrario; tiene al goleador del campeonato, pero no es un equipo que controle el partido con la pelota. Todos sus argumentos están en presionar, forzar errores, ganar balones divididos y hacer del los partidos una disputa más física que técnica”.

Aunque admitió que para él Medellín juega mejor, Bonnet resaltó que la irregularidad es una tendencia que se mantiene en el fútbol colombiano y eso provoca que los resultados no sean coherentes en la mayoría de los casos.

“Después de ver al París y el Inter en la final de la Champions, y la manera como se desmoronaron los italianos, el fútbol nos enseña que los pronósticos solo tienen vida en las casas de apuestas. El fútbol colombiano mantiene vigente por su irregularidad, la famosa frase de que cualquiera le gana a cualquiera”, indicó Javier Hernández Bonnet.

El periodista dejó a un lado la imparcialidad para hablar de su amigo, Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, al que halagó de diferentes formas.

“A Hugo le hicieron reconocimientos en todo lado, menos acá. Fue un olvidado de la selección Colombia. El llegar a un equipo que no tiene red de pases para su mejor atacante le da mucho más mérito para celebrar ese botín de oro que ha conseguido en este semestre. Es crack, como jugador y como persona”.

Por último, reconoció que su amistad con Rodallega y la afinidad por el Poderoso hace que no se pueda decantar por ninguno de los finalistas para una predicción.

“Tengo un gran dilema: después del equipo de mi tierra, el once Caldas, nunca he escondido mi preferencia por el Dim, pero me gustaría ver campeón en Colombia al gran Hugo Rodallega. Mejor dicho, gano con cara y con sello”.