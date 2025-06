Comienza la barrida en Millonarios: estos serían los nueve jugadores que se despedirían del equipo azul

Millonarios empezaría a depurar su nómina para el segundo semestre de 2025, sacando a varios jugadores que bajaron su nivel y otros que terminan contrato - crédito Colprensa

Millonarios aún no se repone de la eliminación de la final en la Liga BetPlay, pues por segunda ocasión se queda afuera de la definición pese a ser primero de su grupo en la última jornada, en esta ocasión frente a Santa Fe que lo venció 2-1 y evidenció las fallas del club con su plantilla.

Debido a esas debilidades en la nómina en el último encuentro, hay nueve jugadores que estarían listos para despedirse de los azules, debido a su pésimo nivel, pocos minutos, final de contrato y llegando a acuerdos con otras instituciones en el fútbol colombiano y el exterior.

Por lo pronto, el club ya entró a vacaciones y volverá a prácticas el 2 de julio, para pelear nuevamente por la Liga BetPlay y la tabla de la reclasificación, pero también en el debut de la Copa Colombia frente al Real Cartagena, en la primera fase y cuya llave empezará en Bogotá y terminará en la “Heroica”.

Bajas en Millonarios

El cuadro de David González solo se reforzó con dos hombres en enero de 2025, le apostó a la continuidad de la plantilla que heredó de Alberto Gamero y quedó eliminado en los cuadrangulares, en los que le faltaron más hombres de experiencia y jerarquía para alcanzar el objetivo.

De los jugadores que se irían de Millonarios, los que prácticamente tienen un pie afuera son Jovani Welch, Félix Charrupí y Daniel Mantilla, a los que se les acaba el contrato, sumaron pocos minutos y no destacaron en el primer semestre, por lo que empezaron a buscar equipo desde ya.

En la portería también se vendrían bajas, debido a que Iván Arboleda, al parecer, no renovaría el vínculo por buscar titularidad y entendiendo que con Álvaro Montero no será posible, que es el mismo caso de Diego Novoa y todo indica que llegaría al Unión Magdalena en el segundo semestre.

Otros jugadores que partirían de Millonarios son Jhon Córdoba, Juan Carlos Pereira, Darwin Cortés y Jader Valencia, los cuales son buscados por otros conjuntos en Colombia y en el exterior, por los que se cerraría algún negocio importante para los “Embajadores”.

Mientras Cortés sería enviado a préstamo al Vitoria Güimaraes de Portugal, el caso de Jader llama la atención porque no quiso renovar contrato después de ocho años con los azules, decidió partir en condición de agente libre y el Medellín lo contrataría por los próximos tres años, hasta junio de 2028.

Situación delicada con Falcao

Así como hay nueve jugadores que seguramente se despedirían del “Ballet Azul”, dando espacio a toda una renovación de la plantilla, también la junta directiva analiza si puede dejar a uno de sus líderes desde 2024, que terminó de la mejor manera el semestre, pero sin el objetivo del título.

Desde ahora que Millonarios y Falcao García están conversando los detalles para definir la renovación o no del contrato, que termina el 30 de junio y con opción de extenderlo hasta diciembre de 2025, que dependía de logros, condición física y más detalles que son privados.

Por un lado, lo que juega a favor del “Tigre” son sus cinco goles en los últimos siete encuentros, cuatro tantos en los cuadrangulares, seis en total y demostrando que es todo un referente adentro y afuera de las canchas, además de que reemplaza a Leonardo Castro que se recupera de una fractura de peroné.

Sin embargo, a Falcao no le ayuda en nada el estado físico, pues entre marzo y mayo no actuó por una lesión muscular, así que causa preocupación de que vuelva a pasar eso para el segundo semestre, en especial si Santiago Giordana no mejora su ritmo y Luis Marimón continúa en proceso de evolución por ser un juvenil.