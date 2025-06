Fuad Char sentenció el futuro de César Farías en el Junior de Barranquilla: también se pronunció sobre Alfredo Arias

César Farías cerró el primer semestre de 2025 con Junior siendo eliminado de Copa Sudamericana y la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla terminó los cuadrangulares de la peor manera posible, con apenas un punto en seis presentaciones, perdiendo cinco partidos de manera consecutiva y apenas con dos goles a favor, siendo una presentación igual de mala como la del segundo semestre de 2022.

Por esa razón, ya se tendría una decisión sobre lo que pasará con el técnico César Farías, que durante los cuadrangulares se defendió al decir que el nivel de dificultad era alto y se dieron hechos que afectaron al club, uno de ellos la salida del portero Santiago Mele y la lesión de Carlos Bacca.

Sumado a eso, también se conoció lo que pasará con Alfredo Arias, entrenador uruguayo que ha sonado con fuerza para tomar las riendas del Junior, pero el tema parece que no avanza mucho porque primero debe confirmarse que su colega venezolano no seguirá más y después armar un proyecto ganador.

¿Qué pasará con César Farías?

Parece que el entrenador venezolano, que llegó a Junior en septiembre de 2024, tendría un pie fuera por lo ocurrido en los cuadrangulares, sumado a las polémicas con los medios de comunicación y una serie de discusiones con algunos jugadores, según versiones de los últimos meses.

Fuad Char, máximo accionista del Junior, tomó la decisión de rescindir el contrato de César Farías, informó el periódico El Heraldo en la tarde del 20 de junio, un día después de la derrota por 2-0 contra el Tolima en Ibagué, que cerró una de las peores presentaciones del club en fases finales.

Fuad Char, máximo accionista de Junior, dejó claro que César Farías no seguirá para el segundo semestre de 2025 - crédito Junior FC

Con la salida del venezolano a pocas horas de anunciarse a los aficionados, todo apunta a que Alfredo Arias sería el primer candidato para tomar el cargo, que incluso el dueño de los tiburones mencionó, pero guardando cautela porque existirían unos asuntos por resolverse.

“Puede ser Arias, pero todavía falta un asunto por resolver, estamos analizando unas situaciones”, dijo Char, añadiendo que uno de esos temas no tiene que ver con el vínculo de su anterior club: “Ya ese asunto con el Cali está resuelto, es otra cosa que estamos viendo”.

Alfredo Arias está a un paso de firmar contrato con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Char añadió que “la idea que nosotros tenemos es traer un técnico que conozca ampliamente el fútbol colombiano, armarle un buen equipo y que supere lo sucedido en este primer semestre, cuando el equipo se cayó en los cuadrangulares”, además de que “lo de Arias se podría resolver durante el día de hoy (20 de junio) o mañana (21 de junio) en las primeras horas”.

“Hemos hecho unos cuadrangulares para el olvido”

En la que pudo ser su última rueda de prensa como técnico del Junior, César Farías reconoció el fracaso del equipo: “Hemos hecho unos cuadrangulares para el olvido, muy malos en cuanto al resultado y a la capacidad en las dos áreas. Eso no deja que se puedan ver otras cosas. Hay que asumirlo con responsabilidad. Un cuadrangular malo hicimos, nadie está conforme con esto”.

Deportes Tolima cerró los cuadrangulares con una victoria sobre el Junior de Barranquilla por 2-0 en Ibagué - crédito Deportes Tolima

“Nosotros debemos terminar de cerrar este capítulo. Anoche tuvimos un jugador que le arrojó vomito todas las noches, que era titular y no pudo jugar. Nos cogieron muchas cosas en los cuadrangulares, desgastes, virus, en el medio tiempo salió uno porque estaba mareado. Lo primero era cerrarlo correctamente como lo hemos hecho hoy, saber estar en la victoria y en la derrota. Vendrá el tiempo suficiente para saber qué pasará”, añadió el entrenador.

Farías finalizó diciendo que “estas son las responsabilidades del entrenador y las tenemos que afrontar. No se puede ser entrenador solo cuando se gana, también cuando se pierde. El club tiene sus intereses que hay que respetar. A lo mejor si Jefferson hubiese jugado más partidos hubiese tenido más ritmo. Eso sería buscar excusas y no estamos buscando excusas de ningún tipo. No nos salieron las cosas y en muchos aspectos tuvimos circunstancias que no se nos habían presentado y es parte del fútbol”.