César Augusto Londoño habló de su relación con Iván Mejía: “Me quiso sacar”

La relación entre Iván Mejía y Cesar Augusto Londoño es un tema que siembra interés en el panorama del periodismo deportivo colombiano. Aunque ambos compartieron micrófonos y cubrimientos durante décadas, pero desde el retiro del primero de la actividad en 2018 la relación parece haber quedado en malos términos.

Ambos desarrollaron estilos distintos en la profesión: mientras que el manizaleño se caracterizó por su tono más mesurado, Mejía ganó reconocimiento por su caracter polémico, ya fuese haciendo denuncias de malos manejos en el fútbol colombiano, o refiriéndose de manera despectiva a los rendimientos de los futbolistas o hasta de otros colegas.

De hecho, el caleño comenzó a demoninar como “El sepulturero” al periodista de Caracol Radio, haciendo referencia a la manera en que, según él, Londoño hizo que descendiera el nivel de audiencia de El Pulso del fútbol, programa radial que Mejía realizó durante años junto a Hernán Peláez Restrepo.

Londoño fue el más reciente invitado a Desnúdate Con Eva, el programa de entrevistas de la periodista Eva Rey. En el primer adelanto de la charla que se espera sea publicado en los próximos días, se vio a la colomboespañola preguntarle a quién prefería entre Mejía y Carlos Antonio Vélez. La respuesta del manizaleño fue rotunda.

"Carlos Antonio Vélez lejísimos. Carlos Antonio es un príncipe y además es buen tipo. Y es gran periodista. Es un señor y un estudioso y un teso“, expresó sobre su paisano, con el que coincidió varios años en Win Sports.

Cuando Eva apuntó "Mejor dicho, es todo lo que no es. Iván Mejía“, Londoño se limitó a responder “Pues sí”.

En otro fragmento de la entrevista, Eva le lee una publicación de Mejía en X en el que le lanza diferentes calificativos despectivos, a lo que el manizaleño responde recordando cómo fue su primera experiencia en medios con Mejía, en el espacio radial Todelar y punto de Todelar.

“Te voy a contar una historia. Esta historia nunca la he contado públicamente. En el año 85 me llama Javier Giraldo Neira, que fue la persona que me dio la oportunidad a mí en el periodismo. Y me dice ‘Mire, tengo un amigo que lleva cuatro años sin cobrar porque lo echaron de RCN. Y contigo, porque piensa distinto, pueden hacer una buena dupla’. ¿Quién es? ‘Iván Mejía’. Le dije ‘Tráelo’, Yo me había salido de Caracol y era director nacional de Deportes de Todelar y lo contrato", recordó.

Sin embargo, esa decisión no terminó como César Augusto lo esperaba. “Trabajamos juntos un año y pico, y después me quiso sacar de Todelar. Hablaba con don Bernardo Tobón de la Roche para que me echaran. Pero don Bernardo me lo decía“, afirmó. ”Cuando a mí Caracol me vuelve a llamar, me llama don Bernardo y me dice ‘¿A quién dejo de director nacional?’ Y le dije ‘deje a Iván Mejía, que lo necesita’, y lo deja director nacional”.

“En el último programa de Todelar y punto, me llama con unos vinos en la cabeza y me dice ‘Eres el mejor tipo del mundo. Gracias’“. Al otro día, yo me voy a Caracol y él asume el control del programa y empieza a rajar de mí... Entonces, ¿pues qué esperanzas?“, manifestó.

El origen de “El Sepulturero”

El apodo que utilizó Iván Mejía en contra de su excompañero surgió en medio de una entrevista para Colmundo Radio a mediados de 2020.

En aquella ocasión, el periodista recalcó que el número de oyentes de El Pulso del fútbol bajó a la mitad por la llegada de Londoño. “Pero me da tristeza ver que lo que labramos Hernán Peláez y yo, durante 16 años, se haya caído de esa manera. Me da tristeza, me da pena, me da vergüenza”, aseveró el caleño entonces.

“Siempre esos programas marcaron historia, como marcó una historia Todo Fútbol, como marcó una historia El Carrusel. Y siempre encontraron el mismo ‘sepulturero’… ‘El sepulturero’ de todos esos grandes programas siempre ha sido el mismo, qué tristeza“, señaló haciendo referencia a Londoño.

Cuando le preguntaron por esto a Londoño en diálogo con Kienyke en 2021, se refirió a Mejía como alguien que está “enterrado”. “Yo no hablo de la gente que no hace periodismo y que está enterrada”, comentó el caldense.