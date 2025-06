Técnico del Tolima pidió certificación a dos periodistas que lo cuestionaron tras igualar con América en Ibagué

Ismael Rescalvo pidió carné a periodistas en rueda de prensa - crédito Dimayor

La tensión se apoderó del Deportes Tolima tras el empate 1-1 frente al América en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué; y es que este resultado complicó las aspiraciones del Vinotinto y Oro de acceder a las finales del fútbol colombiano.

De hecho, la situación se tornó aún más tensa cuando el técnico español Ismael Rescalvo protagonizó un altercado con un periodista durante la rueda de prensa posterior al encuentro, reflejando el clima de presión que rodea al club tras dos resultados adversos en casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El tema radica en que el Deportes Tolima inició los cuadrangulares con una victoria en Barranquilla, pero posteriormente sufrió una derrota 1-3 ante el Medellín y el reciente empate frente al América. Los resultados han alejado al equipo de la posibilidad de disputar la final, generando cuestionamientos sobre el desempeño del plantel y la gestión de Rescalvo.

Tras el partido, el entrenador fue consultado sobre la autocrítica y el juego del equipo, lo que desencadenó su molestia. “No tengo ninguna duda que la primera persona que es autocrítica soy yo, ¿Eres periodista?, a ver tu carné, tu carné de periodista, enséñame tu carné”, respondió el técnico, exigiendo la acreditación del reportero antes de continuar con la rueda de prensa.

Técnico del Tolima mandó a un periodista a "informarse"- crédito Dimayor

La confrontación no se limitó a esa exigencia. Rescalvo señaló ante los presentes: “Está preguntando como hincha”, sugiriendo que la pregunta no provenía de una perspectiva profesional. El entrenador insistió en que solo respondería si el interlocutor demostraba ser periodista: “Yo soy entrenador y yo respondo a quién quiero, si él me demuestra que es periodista, yo sin ningún reparo le respondo todas las preguntas que me quiera hacer”.

Finalmente, el español accedió a responder, pero aprovechó para cuestionar al periodista sobre el rendimiento del equipo: “36 puntos en el torneo, ¿Te parece que jugando mal, un equipo consigue 36 puntos y ser el cuarto equipo con más goles del torneo?, te pregunto: ¿Crees que América hoy tuvo suerte?”.

Tolima igualó 1-1 con América - crédito Colprensa

En cuanto a su análisis del empate, Rescalvo expresó su frustración por el resultado. El técnico afirmó: “Esa sensación de decepción, sobre todo por cómo se desarrolla el partido, teníamos el partido encaminado, sentíamos que teníamos al rival controlado, no habíamos tenido amenaza en ningún momento del partido. Lastimosamente, esa situación nos ha hecho perder los dos puntos. El equipo ha hecho un gran partido desde la exigencia física, veníamos de un gran partido, el equipo mereció ganar el partido”.

De igual forma, al ser consultado sobre la posibilidad de renunciar, el entrenador español descartó esa opción y defendió su continuidad al frente del equipo. “Sabes lo que me ha costado llegar aquí, como para ahora bajar de mi cabeza. Los entrenadores estamos hechos de una pasta especial y estos momentos son habituales en el fútbol y todos los entrenadores estamos preparados para esto. Lo importante ahora es entender esta situación y aprender de ella. Asumo esta responsabilidad como líder del equipo, mañana nos levantaremos y prepararemos el partido del día jueves”, declaró Rescalvo.

Ismael Rescalvo ha sido criticado por la hinchada del Tolima - crédito Deportes Tolima

Cómo va el Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor

En el panorama del Grupo A de los cuadrangulares, el América lidera la tabla con cinco puntos, seguido por el Medellín con cuatro unidades, el Tolima con dos y el Junior con un solo punto. La fecha tres del cuadrangular se completará con el enfrentamiento entre barranquilleros y antioqueños en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La presión sobre el Deportes Tolima y su entrenador se ha intensificado tras los últimos resultados, mientras la afición y los medios locales exigen respuestas y un cambio de rumbo que permita al equipo retomar la senda de la victoria en la fase definitiva del campeonato colombiano.