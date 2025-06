Néstor Lorenzo habló sobre lo que será el partido ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas: “No podemos desesperarnos”

Lorenzo habló sobre la importancia de no desesperarse en el encuentro ante Perú - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Las ausencias de Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré por lesiones ha marcado la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha de las Eliminatorias ante Perú y Argentina.

Esta situación abrió las puertas a la primera inclusión de Luis Suárez, delantero del Almería y goleador de la segunda división de España.

Mientras, Néstor Lorenzo ya piensa en lo que será el duelo ante Perú, y destacó que una de las claves para enfrentar el duelo del 6 de junio de 2025, será no entrar en desesperación.

Las claves para Néstor Lorenzo para el duelo ante Perú y el análisis de rendimiento de la Tricolor

Néstor Lorenzo tiene la oportunidad de clasificar anticipadamente al Mundial durante la fecha FIFA de junio - crédito FCF

En charla con el periodista Juan Pablo Hernández, de Gol Caracol el 3 de junio de 2025, el entrenador argentino hizo un llamado a la calma para enfrentar al combinado peruano.

“Con tranquilidad, sabiendo que el material humano y la capacidad del equipo tienen que aparecer e imponerse en casa, pero con tranquilidad. Lo peor que nos puede pasar es desesperarnos, o que la gente afuera haga un ambiente de desesperación. Hay que salir a ganar, como siempre”, destacó.

Y por otra parte, resaltó la buena labor que ha tenido la selección Colombia en los últimos juegos, pero que por errores puntuales, no se pudieron conseguir los tres puntos.

“Hemos tenido malos resultados, pero no tan malos rendimientos. Jugar como jugamos en Uruguay o en Brasil, volvería a plantear el partido igual. Los jugadores saben que el rendimiento no fue malo: se perdió por errores puntuales, pero no sumamos en partidos en los que el equipo jugó muy bien”, mencionó.

Noticia en desarrollo...