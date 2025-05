Lanzan dura advertencia con respecto al futuro de Juan Fernando Quintero en América de Cali: “Puede irse”

El volante colombiano tuvo un rendimiento regular en el partido ante el "Globo" - crédito @AmericadeCali / X

El 27 de mayo de 2025, América de Cali clasificó a los cuadrangulares de la Copa Sudamericana tras empatar de forma agónica frente a Racing de Uruguay, gracias a la anotación de Jean Pestaña al minuto 90+1.

Pero la noticia de la clasificación del Escarlata pasó a un segundo plano, luego de las declaraciones del volante Juan Fernando Quintero, sobre lo que sería su futuro deportivo en La Mechita, y dejó su continuidad en suspenso.

Por estas declaraciones de Juanfe Quintero, desde Argentina se ilusionan con el retorno del volante antioqueño a River Plate, en donde fue protagonista con el cuadro argentino, tras quedar campeón de la Copa Libertadores en 2018.

El interés de River Plate en volver a contar con Juan Fernando Quintero

El volante colombiano, según los reportes del periodista de Radio Continental, podría dejar River Plate de Argentina - crédito @Sebasrur / X

El 28 de mayo de 2025, el periodista de Radio Continental Sebas Srur, confirmó que no está descartado el regreso de Quintero a River Plate por un conflicto entre entre el futbolista y la dirigencia del América de Cali por los pagos de su contrato.

“Lo dije el sábado: si no le pagan la deuda los dueños del América de Cali, Juanfer puede irse. Debía pagarle en febrero todo el contrato de este año. Y no están cumpliendo. Ayer habló el Rey, y lo dejó muy claro. Si se va, yo no descarto para nada su tercer ciclo en River Plate”, expresó el periodista.

Noticia en desarrollo...