Juan Guillermo Cuadrado reveló detalles de su dura salida de Juventus: “Ni una llamada”

Juan Guillermo Cuadrado habló sobre como fue su salida de Juventus - crédito Massimo Pinca / REUTERS

El paso de Juan Guillermo Cuadrado, exfigura de la selección Colombia y de Juventus de Turín, fue sin duda uno de los momentos más importantes de los jugadores colombianos en el exterior.

Su paso por Juventus de Turín fue más que destacado, en donde logró alzar un total de once títulos, en un total de seis temporadas, y en las que se convirtió en uno de los protagonistas del Juventus, equipo conocido como Vecchia Signora (Vieja Señora).

No obstante, en charla con Fox Deportes el 21 de mayo de 2025, Juan Guillermo Cuadrado reveló el trato frío que recibió por parte del cuadro turinés en su última temporada a la hora de despedirse.

Esta fue la confesión de Juan Guillermo Cuadrado

El atacante colombiano se sinceró tras la situación de su salida de la Juventus en la temporada 2022-2023 - crédito Fox Deportes / YouTube

En charla con Fox Deportes México, Cuadrado explicó el 21 de mayo de 2025 el momento cuando se presentó el momento cuando iba a terminar contrato, en donde expresó que los directivos de Juventus le habían prometido un año de contrato para seguir (teniendo en cuenta la situación que se presentó con la lesión de un compañero), pero nunca llegó la respuesta por parte del cuadro blanco y negro.

“Cuando se da, se había lesionado Mattia De Sciglio y ellos me dicen que se da la oportunidad de que de pronto podía seguir un año más y yo dije: ‘claro, obvio, esta es mi casa’. Y no se dio la oportunidad, yo estuve esperando siempre, la verdad en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que me iban a renovar, no fui yo, y yo esperando la llamada... Nunca me llamaron. No hubo algo humano. Simplemente me pusieron una foto en Instagram diciendo: ‘Muchas gracias, Panita’“, comentó.

Y explicó dentro de la entrevista que más allá de la fría despedida que recibió por parte de Juventus, tampoco tuvo asesoría por parte del club para que pudiera jugar en otro equipo.

“Nunca nadie me llamó como «mira, busca equipo, no vamos a seguir contando contigo». Solamente por las redes sociales me di cuenta que no iban a contar más conmigo. Eso fue lo que realmente pasó, muy pocos saben. Eso me pareció duro, ni una llamada, después de estar tantos años en el equipo, pero bueno, así es el fútbol", añadió.

Estadísticas de Juan Guillermo Cuadrado en Juventus

Rafael Leao del Milán y Juan Guillermo Cuadrado disputando una pelota - crédito Massimo Pinca / REUTERS

Juan Guillermo Cuadrado estuvo en Juventus desde la temporada 2016-2017 hasta la 2022-2023.

Allí disputó un total de 186 partidos con Juventus entre 2016 y 2023. De esos encuentros, fue titular en 166 ocasiones y suplente en 20. Durante este período anotó 48 goles y entregó 51 asistencias. En cuanto a sanciones, recibió 35 tarjetas amarillas y 41 tarjetas rojas.

Juan Guillermo Cuadrado participó en torneos UEFA con Juventus, acumulando un total de 78 partidos. En estos encuentros, ha sido titular en 65 ocasiones y suplente en 13. Durante su participación, ha anotado 14 goles y registrado 21 asistencias.

En cuanto a sanciones, ha recibido 9 tarjetas amarillas y 5 tarjetas rojas. Estos números reflejan su contribución ofensiva y presencia constante en competencias europeas durante su paso por Juventus.

Allí Juan Guillermo Cuadrado logró disputar la final de la Champions League en la temporada 2016-2017, el 3 de junio de 2017, en donde perdió por 4-1 frente al Real Madrid en el estadio de Cardiff y en donde Cuadrado salió expulsado del partido al minuto 83 del encuentro.

Palmarés de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus

Juan Guillermo Cuadrado levantando la Coppa Italia en la temporada 2019-2020 - crédito Alberto Lingria / REUTERS

Serie A 2015-2016

Copa Italia 2015-2016

Copa Italia 2016-2017

Serie A 2016-2017

Copa Italia 2017-2018

Serie A 2017-2018

Supercopa de Italia 2018

Serie A 2018-2019

Serie A 2019-2020

Supercopa de Italia 2020

Copa de Italia 2020-2021