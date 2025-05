Carlo Ancelotti ganará una millonada como entrenador de Brasil: la diferencia con Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, es abismal

El entrenador italiano asumirá como seleccionador de Brasil y tendrá su primera fecha doble de eliminatorias en junio - crédito Reuters

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este lunes 12 de mayo la contratación de Carlo Ancelotti como nuevo director técnico de la Selección de Brasil.

El entrenador italiano asumirá el cargo el lunes 26 de mayo, una vez finalice la temporada con el Real Madrid, y se trasladará de inmediato a Río de Janeiro para iniciar su gestión rumbo al Mundial 2026.

Según informó la prensa brasileña, Ancelotti firmó un contrato con un salario anual de once millones de dólares (diez millones de euros), lo que equivale a más de novecientos mil dólares mensuales.

Carlo Ancelotti es el nuevo DT de la selección de Brasil

Esta cifra lo convierte en el seleccionador nacional con el sueldo más alto de toda Sudamérica, superando ampliamente a sus colegas del continente.

Además del salario base, el acuerdo contempla bonificaciones por rendimiento, entre las que se destaca un premio de cinco millones de dólares en caso de que Brasil gane la próxima Copa del Mundo, según reveló Globo Esporte.

Hasta ahora, el entrenador mejor remunerado de la región era Marcelo Bielsa, al frente de Uruguay, con un sueldo de cuatro millones de dólares anuales.

En segundo lugar, figuraba Ricardo Gareca, actual seleccionador de Chile, con 3.7 millones de dólares. Ancelotti percibirá casi tres veces más que Bielsa, y su ingreso anual supera por 8.6 millones de dólares al del técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, quien recibe 2.4 millones.

Así va la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026

Argentina: 31 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +18) Ecuador: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Brasil: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Paraguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 20 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 14 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

Carlo Ancelotti habló por primera vez tras ser confirmado como entrenador de Brasil

Soccer Football - Real Madrid coach Carlo Ancelotti Press Conference - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - May 13, 2025 Real Madrid coach Carlo Ancelotti during a press conference REUTERS/Susana Vera

Carlo Ancelotti enfrentó este martes 13 de mayo su primera rueda de prensa tras la confirmación oficial, por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de que será el nuevo seleccionador de Brasil a partir del próximo 26 de mayo. Aunque el Real Madrid no ha emitido todavía un comunicado institucional sobre su salida, el técnico italiano reconoció que su etapa con el club español finalizará el día 25.

“Soy entrenador del Madrid hasta el día 25. El Madrid sacará el comunicado cuando quiera. No hay ningún tipo de problema”, declaró Ancelotti, que evitó dramatizar el anuncio hecho por la federación brasileña. A lo largo de la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca, el entrenador reiteró en varias ocasiones su compromiso con el club blanco y con los objetivos inmediatos de la temporada. “Quería ganar la Liga, quería ganar la Champions, pero soy muy feliz. En la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar, porque tengo la camiseta del Madrid hasta el día 25. Porque la respeto mucho. Hasta el último día”, afirmó.

A preguntas sobre la anticipación del anuncio por parte de la CBF, Ancelotti no quiso polemizar: “Cada uno actúa como quiere actuar”. Sobre por qué no fue el Madrid quien dio el primer paso, señaló: “El Madrid sacará el comunicado cuando quiera sacarlo. Lo hará en los tiempos que considere oportunos. Nada que añadir”.

Tampoco quiso profundizar sobre el momento en que supo que no seguiría al frente del equipo. “¿Cuándo tuve la sospecha de que no iba a seguir? Hay que mirar a los hechos. Soy entrenador hasta el 25. Me di cuenta ayer”, respondió entre sonrisas.