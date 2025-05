Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers: hora y dónde ver en Colombia el partido 4 por los playoffs de la NBA

Myles Turner defendiendo una pelota de Donovan Mitchell-crédito Trevor Ruszkowski/Imagn Images

Las semifinales de la Conferencia Este de la NBA están más que interesantes por el lado izquierdo del cuadro, en donde con el triunfo por 104-126 de los Cavaliers sobre los Pacers, y abrieron de nuevo la llave.

Y la actuación destacada del base-escolta Donovan Mitchell de 190 centímetros en el estadio Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis (casa de los Pacers), le permitió volver tomar un segundo aire, en donde los Cavs quieren empatar la serie, pero el equipo liderado por Tyrese Halibulton quiere acercarse a la gran final.

Los Cavaliers quieren empatar la serie y los Pacers quieren quedar a un partido de la final: hora y dónde ver

Darius Garland anotando un doble frente a la atenta mirada de Bennedict Mathurin de los Pacers-crédito Trevor Ruszkowski/Imagn Images

El partido se podrá ver el 11 de mayo de 2025 en exclusiva a través de la aplicación de Ditu de Caracol Televisión.

Fecha: 11 de mayo de 2025

Estadio: Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis

Partido: 4 de la serie

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión: Ditu

Como vienen ambos equipo al encuentro, jugadores a seguir y el historial reciente

Los Cavaliers derrotaron el 9 de mayo de 2025 a los Pacers en condición de visitante-crédito Trevor Ruszkowski/Imagn Images

El 9 de mayo de 2025, los Cavaliers se hicieron fuerte en territorio ajeno y derrotaron por 104-126 a los Pacers, en un partido que tuvo la gran actuación del alero canadiense Bennedcit Mathurin, logrando un total de 23 puntos, 1 rebote, convirtiendo un total de 6 tiros de campo de los 11 que tuvo en total.

Además, la efectividad en conseguir rebotes en todos los aspectos, le permitieron a los dirigidos por Kenny Atkison tener una noche perfecta en Indianápolis.

Tanto en los rebotes ofensivos de los Cavaliers (18 en total contra los 4 que tuvieron los Pacers), como en los defensivos (38 a favor de los visitantes en contra de los 33 del local), fueron claves para que el dominio del cuadro del noreste de Estados Unidos, fuera totalmente exitoso.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

9 de mayo de 2025 - NBA: Indiana Pacers 104-126 Cleveland Cavaliers

6 de mayo de 2025 - NBA: Cleveland Cavaliers 119-120 Indiana Pacers

4 de mayo de 2025 - NBA : Cleveland Cavaliers 112-121 Indiana Pacers

13 de abril de 2025 - Fase regular NBA: Cleveland Cavaliers 118-126 Indiana Pacers (tras empatar en los cuatro cuartos 105-105)

10 de abril de 2025 - Fase regular NBA: Indiana Pacers 114-112 Cleveland Cavaliers

Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton es la gran figura de los Pacers-crédito Trevor Ruszkowski/Imagn Images

En la temporada 2024-25, Haliburton jugpo 5 partidos de playoffs, promediando 17, 6 puntos, 11,6 asistencias y 6,4 rebotes por juego, con un 42,1% en tiros de campo y un 26,8% en triples.

En el Juego 2 de la segunda ronda contra los Cleveland Cavaliers, Haliburton registró 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, incluyendo un tiro ganador en los últimos segundos del partido.

Sin embargo, en el Juego 3, los Pacers fueron derrotados 126-104, y Haliburton tuvo una actuación destacada con solo 4 puntos

Donovan Mitchell

Donovan Mitchell es la gran figura de los Cleveland Cavaliers-crédito Trevor Ruszkowski/Imagn Images

En la actual postemporada, Mitchell mantuvo un nivel destacado para tener todavía con vida a los Cavaliers.

En los primeros tres juegos de la serie de semifinales contra los Indiana Pacers, promedió 24,3 puntos, 4,3 rebotes y 3,7 asistencias por partido.

En el Juego 3, lideró a los Cavaliers con 43 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, contribuyendo significativamente a la victoria 126-104 que redujo la desventaja de la serie a 2-1 el 9 de mayo de 2025.

Así se disputarán los partidos de la NBA

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks defendiendo una pelota de Jayson Tatum de los Celtics-crédito David Butler II/Imagn Images

También en la jornada del 11 de abril y 12 de 2025, se jugarán las otras semifinales de la NBA tanto en la Conferencia Este y Oeste de la NBA.

En el lado Este, a partir de las 2:30 p.m. (hora de Colombia), los New York Knicks buscarán quedar a un partido de la gran final de su zona cuando reciban nuevamente a los Boston Celtics, mientras que el equipo liderado por Jason Tatum, querrá descontar en la serie para no despedirse de la gran final, y se podrá ver a través de ESPN2 y Disney Plus Premium.

Y por el lado Oeste, los Warriors tendrán un partido interesante en el estadio Chase Center de San Francisco ante los Minnesota Timberwolver a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en un encuentro que desequilibrará la balanza ya sea a favor de los dirigidos por los de Stephen Curry (Warriors) o por el lado del pivote Rudy Gobert (Timberwolves), partido que se verá por ESPN2, Disney Plus Premium y Ditu.

Y en la otra semifinal del lado Oeste, los Denver Nuggets del pivote serbio Nikola Jokic, se quieren hacer fuertes en condición de local y ampliar la ventaja sobre los Oklahoma City Thunder en el Barr Arena el 11 de abril de 2025, encuentro que también se podrá disfrutar a través de ESPN2 y Disney Plus Premium.