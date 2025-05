Medio independiente realizó fuerte señalamiento contra el jefe de prensa de Atlético Nacional: “Acomodar las preguntas en rueda de prensa no es bueno para el equipo”

Medio independiente denuncia negativas de Camilo Vasseur para poder ingresar a partidos, ruedas de prensa y grupos de periodistas - crédito captura de pantalla Nación Paisa

Por medio de una publicación en redes sociales, el medio de comunicación independiente Nación Paisa denunció ser blanco de negativas por parte del jefe de prensa de Atlético Nacional para la debida acreditación, asistencias a compromisos y ruedas de prensa, e incluso, para intervenir en las declaraciones posteriores a los juegos.

La evidente molestia se dio a conocer el 4 de mayo, luego del juego entre los Verdolagas e Independiente Medellín, el clásico paisa que cumplió con la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-I.

El periodista encargado de cubrir el compromiso le cuestionó al jefe de prensa de Nacional por no haberle permitido hacer la respectiva pregunta. Este le habló directamente a Camilo Vasseur, encargado de las comunicaciones del equipo, y le pidió que le argumentará porque no le permite la intervención. A lo que Vasseur, de inmediato, le dio la espalda y no contestó.

En medio del desalojo de la sala de prensa, el comunicador también lo interrogó sobre su salida del grupo de prensa, señalamiento que tampoco fue contestado, mientras que el técnico argentino Javier Gandolfi, David Ospina, jugador que lo acompañó en la atención a los medios, y el jefe de prensa se internaban en los camerinos.

En la publicación, que está acompañada del video del momento exacto del reclamo, se incluyen menciones haciendo énfasis en situaciones específicas, como la solicitud de publicación de material del equipo como uno de los requerimientos para considerar el ingreso al grupo de prensa.

“Hoy queremos mostrarles el comportamiento del jefe de prensa de Atlético Nacional, Camilo Vasseur, y de paso rechazar su actitud con los medios independientes. Camilo, acomodar las preguntas en ruedas de prensa no es bueno para el equipo y menos para los hinchas; ellos merecen información clara y veraz. ¿Por qué, para estar en los grupos de prensa, pide a cambio publicaciones de Nacional?”, escribió el medio, señalando que esto se puede catalogar como un “comportamiento vulgar” que cruza la línea de la censura, teniendo en cuenta que el jefe de prensa es una imagen de la institución.

Empate ante el DIM en casa

El clásico paisa dejó un sabor amargo en los Verdolagas, pues, luego de casi 45 minutos con el marcador a favor por la mínima diferencia, su rival de patio concretó un tanto a falta de dos minutos para dar por finalizado el tiempo reglamentario y consiguió un punto importante para la clasificación a la fase de cuadrangulares semifinales del campeonato.

Situación que no pasó desapercibida en la rueda de prensa, donde Gandolfi reconoció que no encuentra una explicación lógica para dicho empate que les costó el triunfo: “Si nos quedamos con los últimos cinco minutos del partido, es difícil encontrar una respuesta lógica al porqué del empate. Normalmente, con un gol de ventaja y con dos jugadores más, uno supondría que la victoria está cerca. Esto es fútbol, y me hubiera gustado que no sucediera, pero lo acepto. Es algo que hay que corregir, sobre todo en el tema del manejo de los tiempos del partido. Tanto el primer tiempo como el segundo los manejamos bien, hasta esos minutos finales donde entramos en un nerviosismo”, aseguró.

Su próximo juego de Atlético Nacional será el jueves 8 de mayo ante Internacional de Brasil por la Copa Libertadores a las 7:30 p. m., hora Colombia, donde recibirá en casa a su rival por la cuarta jornada del campeonato.

Los paisas necesitan un triunfo que les permita subir en la tabla de posiciones y tener un respiro, pues a la fecha son terceros con solo tres unidades.