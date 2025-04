Abuela de 83 años se hizo viral por viajar junto a la barra del América de Cali hasta Argentina

La mujer afirmó que ha visitado Ecuador, México y otros países para poder ver al América de Cali - crédito Conmebol

El miércoles 23 de abril, América de Cali jugó en Argentina contra Huracán por la tercera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, en la que comparten cuadrangular junto a Corinthians de Brasil y Racing de Uruguay.

Después de los 90 minutos, el encuentro entre colombianos y argentinos terminó 0-0, y aunque no hubo goles para mostrar en el resumen del encuentro, la Conmebol encontró en una de las hinchas que acompañó al América, una historia digna de resaltar en sus redes sociales.

Se trata de una mujer de la tercera edad que a sus 83 años tomó la decisión de viajar desde Cali, hasta el barrio de Parque Patricios, en Buenos Aires, solo para ver un partido de la Mechita.

“¿Impensable seguir a tu equipo a todas partes a los 83 años? La abuela de América de Cali no conoce de límites”, fue la descripción que acompañó la publicación de la Conmebol.

La mujer de 83 años afirmó que ha viajado por toda Colombia por el América - crédito VizzorImage/Conmebol

Aunque no reveló su nombre, la mujer indicó que su edad no es un impedimento para dejar de lado la pasión que tiene por América de Cali. “A todos los partidos he ido, lo he seguido en Cali, en México”.

Alejada del comportamiento que tienen algunas barras organizadas, la “abuela del América de Cali”, como la llaman los demás hinchas, indicó que siempre aconseja a los jóvenes con los que comparte en la tribuna.

“Quiero que todos se manejen bien, que no hagan bochinches. Muchas gracias a todos, les agradezco que se comporten bien para seguir adelante”.

Debido a que el periodista pensaba que no era verdad que viajaba junto a la barra a los partidos de América como visitante, uno de los representantes de la hinchada afirmó que ella no abandona a la Mechita en ningún momento.

“Siempre nos acompaña, ha recorrido Colombia, ha ido a Ecuador, México, siempre la vemos”.

Colombianos y argentinos igualaron en Buenos Aires - crédito fotobaires

Jorge Soto fue el héroe del América en Argentina

Durante los 90 minutos, la figura del América de Cali fue el guardameta Jorge Soto, que realizó cinco atajadas, lo que permitió que su equipo salvará un punto en Buenos Aires.

Con la igualdad, América terminó la fecha en el segundo lugar del grupo, con cinco unidades, dos menos que Huracán, mientras que Corinthians ocupa la tercera ubicación con cuatro puntos.

Con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, para lo que necesita ser líder del grupo, América de Cali aún debe jugar contra Huracán y Racing de Montevideo en el Pascual Guerrero de Cali; además, debe visitar Brasil para el choque contra Corinthians en el Neo Química Arena.

Jorge Soto fue figura del América de Cali para empatar con Huracán por 0-0 en la Copa Sudamericana, en Buenos Aires - crédito Conmebol

En diálogo con el Vbar Caracol, Soto habló sobre su actuación en Argentina, principalmente lo que representa para él ser el arquero titular del América de Cali.

“Muchas gracias, Fue muy bonita la atajada, hace rato no hacía una así, la primera fue un remate muy cercano en la que logro intuir a qué lado va a ir el balón, luego reaccionó y cuando veo que el rebote va a quedar a un contrario, trato de pararme y por fortuna pude sacar esa también”.

Soto, que ha sido cuestionado por un sector de la hincha del América, habló del trabajo que realiza para consolidarse como uno de los mejores guardametas del país.

“Eso es parte del trabajo, del día a día, de tratar de hacer las cosas, en los partidos no hay tiempo de pensar las jugadas, pero cuando uno lo trabaja en el día a día, en el partido sale por naturaleza. Siempre he tratado que el balón se quede conmigo, pero cuando no, siempre digo que es mejor dar un buen rebote que un mal agarre”.