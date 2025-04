Kevin Viveros reveló cuál fue la clave del tricampeonato de Atlético Nacional: “El escudo pesa mucho”

El futbolista vallecaucano se refirió a las claves del éxito de Atlético Nacional en el pasado reciente-crédito David Jaramillo/Colprensa

El buen presente de Atlético Nacional a nivel deportivo se debe a la capacidad de una nómina completa que tiene para competir tanto a nivel local como a nivel internacional.

Y es que además de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos en el frente de ataque, uno de los delanteros más destacados para el “Verdolaga” es Kevin Viveros.

El exdelantero de América de Cali, Deportivo Cali y La Equidad también tiene una actuación destacada cuando tiene la oportunidad de entrar desde el banco de los suplentes y que fue clave en los tres títulos (Liga BetPlay, Copa BetPlay y Superliga BetPlay) que consiguió el “Rey de Copas” en los últimos 5 meses.

Es por ello que el delantero caleño de 24 años habló en Blog Verdolaga, programa partidario del “Verde de la montaña” sobre los momentos que vivió con el equipo antioqueño y reveló cual fue la calve para conseguir el tricampeonato.

La exigencia de Atlético Nacional según Kevin Viveros

Kevin Viveros es uno de los atacantes más destacados y queridos por la afición de Atlético Nacional-crédito David Jaramillo/Colprensa

En primer lugar, Viveros habló con Blog Verdolaga sobre lo impresionante que fue para él llegar a Atlético Nacional y ganar los títulos, además aseguró que quiere conseguir más títulos.

“Es inexplicable todo lo que logré acá en el semestre anterior. No había quedado campeón desde que debuté y quedar tricampeón en el más grande de Colombia, no hay palabras para describirlo. No es fácil lograr 3 títulos y espero seguir construyendo cosas acá”.

Y por otra parte, reveló que la ambición que existe en el mundo Atlético Nacional es lo que permite a los futbolistas que juegan con el “Verdolaga” en buscar más títulos ya que el club no permite que los jugadores se relajen.

“El escudo pesa mucho. Así ganemos todo, en el siguiente semestre toca seguir con el mismo hambre y no hay tiempo para relajarse. Desde que llegué a Nacional, quede campeón, pero sigo con ganas de lograr más. Este grupo tiene eso, todos deseamos la Copa Libertadores porque estamos unidos y eso nos hace fuertes”

El momento cuando Viveros llegó a Atlético Nacional

Atlético Nacional con figuras como Marino Hinestroza y Kevin Viveros busca revalidar el título conseguido en el segundo semestre del 2024 - crédito Colprensa

Y por otra parte, reveló el momento cuando se concretó su llegada a Atlético Nacional, en donde expresó que su familia al enterarse del interés del cuadro “Verdolaga” en él, se emocionó y que no dudó en ningún momento de jugar con el equipo paisa.

“Recibí la llamada de Nacional, apenas salió la noticia de que me querían tuve una reunión con mi familia para hablar del tema y saber que pensaban. Estaban emocionados, quería irme ya y que me firmaran. Estaba en Cali y esperando que me dijeran cuando tenía que hacer los exámenes. Yo decía que tenía que estar en en el más grande de Colombia dándolo todo y cuando me llamó Fermani dije que sí a todo”.

Y finalmente agradeció a la gente por el buen trato que recibió desde su llegada a Medellín y aseguró que trabajará para dar más alegrías a la hinchada “verdolaga”.

“Desde que llegué acá he tratado de dar lo mejor de mí y creo que me gané el cariño de la hinchada, gracias a Dios. Cada partido, cada jugada van a ver que el Tren no va a parar”.

Estadísticas de Kevin Viveros

El delantero caleño es uno de los futbolistas más destacados desde el banco de suplentes para Atlético Nacional-crédito Lina Gasca/Colprensa

Viveros acumula 744 minutos en 12 partidos, de los cuales fue titular en 7 ocasiones y marcó en 5 ocasiones, mejorando su racha goleadora con respecto a la temporada 2024 en donde anotó 3 goles.

A continuación, esta es la lista detallada de tantos que marcó en la presente temporada.

23 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 30 minutos y gol en el Atlético Nacional 1-1 Independiente Medellín

23 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Alianza FC de Valledupar 3-2 Atlético Nacional

13 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Independiente Santa Fe 2-2 Atlético Nacional

10 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en el Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pereira

A nivel internacional, disputó 164 minutos en dos encuentros, y marcó un gol.

3 de abril de 2025 - Copa Libertadores: 74 minutos y gol en el Atlético Nacional 3-0 Club Nacional

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

El cuadro "Verdolaga" goleó al Boyacá Chicó y ahora es líder de la Liga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El “Rey de Copas” volverá a la acción el 20 de abril de 2025 cuando visite al Deportivo Cali a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia) y luego volverá a la acción en la Copa Libertadores cuando se enfrente ante Bahía de Brasil en Salvador por la fecha 3 de la Copa Libertadores el 24 de abril de 2025 a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

Así cerrará el mes de abril el cuadro Verdolaga:

17 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

24 de abril de 2025 - Copa Libertadores: Bahía vs. Atlético Nacional

29 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto