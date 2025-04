“¿Gracias de qué?”, las críticas a la selección Colombia tras una nueva final perdida

“Lo mismo de siempre, “gracias guerreros”. Esta es la razón por la que no ganamos nada, la mediocridad e inferioridad se ha convertido en identidad" @Guerrerooo06

Una vez más. Se le entregó la pelota al rival, no se supo cómo defender el gol de ventaja. Está en el ADN del jugador de fútbol Colombiano en no ganar nada. Y salen los titulares Gracias Guerreros. De que? Se clasificó al mundial, si. Pero con esa mentalidad no" @Luistorb