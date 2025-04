Marino Hinestroza es elogiado en el continente, hasta la cuenta de la Libertadores destacó al colombiano

El extremo es una de las figuras de Nacional - crédito Colprensa

Después de varios rumores sobre su continuidad en el país, en el mercado de invierno se confirmó que el extremo Marino Hinestroza continuaría al menos por seis meses más con Atlético Nacional, siendo una de las fichas claves del Verdolaga durante 2024.

Cumpliendo con las expectativas que se tenían, Hinestroza se ha consolidado como una de las figuras de Atlético Nacional, lo que revalidó en el debut del equipo colombiano en la Copa Libertadores, en la que derrotó 3-0 a su homónimo, Nacional de Uruguay, en el estadio Atanasio Girardot.

Durante el partido, que se jugó el 2 de abril, Marino Hinestroza anotó un tanto y entregó dos asistencias, siendo la figura del partido para la Conmebol.

Hinestroza fue reconocido por medio especializado

Marino Hinestroza fue el mejor colombiano de la fecha - crédito SofaScore

La actuación del extremo de 22 años no solo fue reconocida en Colombia, ya que el medio especializado SofaScore lo puso en el once ideal de la primera fecha del torneo de clubes, con una calificación de 9,2 puntos, siendo la mejor de un jugador colombiano en lo que se ha jugado de los torneos internacionales de la Conmebol hasta el momento.

Hinestroza no solo fue reconocido por la prensa, puesto que la Conmebol Libertadores también lo sumó en el once ideal de la primera fecha del torneo de clubes, en la que estuvieron jugadores como Joaquín Correa, Sebastián Sosa o Paulo Díaz, que tienen mayor experiencia que el colombiano.

Marino también estuvo en el once ideal de la Copa Libertadores - crédito Conmebol Libertadores

Debido a que en la última fecha FIFA, en la que Colombia perdió contra Brasil e igualó frente a Paraguay, Néstor Lorenzo no utilizó a Marino Hinestroza, en rueda de prensa el extremo indicó que él no busca impresionar al entrenador de la selección Colombia con sus actuaciones.

“Yo siempre me dedico a jugar, no juego para Lorenzo ni para nadie, juego para mi familia y mi equipo, que es el que me sustenta día a día”, declaró el extremo de 22 años.

De la misma forma, el exjugador de Once Caldas aseguró que no le gusta quedarse con lo realizado, sino pensar en los partidos que tendrá Nacional en las próximas jornadas para seguir con su rendimiento positivo.

“Yo quiero más, esto para mí no es nada. Soy un jugador que quiere más. Pienso en entrenar para volver a jugar el sábado”, indicó Hinestroza, que fue convocado con Atlético Nacional para enfrentar a Unión Magdalena el 5 de abril en Medellín.

Hinestroza no fue el único colombiano destacado

El extremo fue la figura de América de Cali - crédito Conmebol Sudamericana

En la primera fecha de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes del continente, América de Cali derrotó 1-3 a Racing de Montevideo en Uruguay, siendo Duván Vergara el mejor jugador de La Mecha durante el encuentro.

Es por ello que la Conmebol Sudamericana reconoció la labor del colombiano y lo sumó en el once ideal de la fecha, en la que fue el único colombiano de la lista expuesta en las redes sociales del torneo.

En la segunda semana de torneos internacionales (del 14 al 20 de abril), Colombia volverá a tener a sus cuatro representantes en acción. Por Copa Libertadores, Atlético Bucaramanga recibirá a Racing de Argentina, mientras que Atlético Nacional visitará Brasil para enfrentar a Internacional, en donde milita Rafael Santos Borre.

Por Copa Sudamericana, América de Cali será local de Corinthians, equipo en el que juega el neerlandés Memphis Depay, mientras que Once Caldas visitará Santiago para jugar contra Unión Española en Chile.

Cabe mencionar que, en la fase de grupos de ambos torneos los equipos deben jugar seis partidos para que se definan los dos clasificados por grupo para las siguientes fases, que son de eliminación en partidos de ida y vuelta.