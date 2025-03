Revelaron como fueron los últimos minutos con vida de Armando ‘Piripi’ Osma: “Después tuvo un dolor en el pecho”

Armando "Piripi" Osma, exgoleador del fútbol colombiano, perdió la vida en Ecuador y dejó un vacio grande en quienes lo admiraron como jugador y técnico - crédito Jesús Aviles/Infobae

El 28 de marzo de 2025, el fútbol colombiano vivió una noticia inesperada tras conocerse la muerte del bumangués Armando “Piripi” Osma, que sufrió un paro cardiaco mientras dirigía un entrenamiento del club La Unión de Cotopaxi, equipo de la segunda división del fútbol ecuatoriano.

Es por ello que, en las últimas horas se conocieron en detalle sobre los últimos momentos con vida del entrenador que dirigió equipos como el Bogotá FC, Aucas y América de Quito, además de ser asistente técnico de Luis Fernando Suárez en la selección de Ecuador, La Equidad, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los detalles de los últimos instantes de vida del ‘Piripi’ Osma

Armando "Piripi" Osma dirigió en sufrió un paro cardiaco en Ecuador- crédito Antonio Lacerda/EFE

En exclusiva del periodista Óscar Javier Ostos del Gol Caracol, se conoció el 29 de marzo de 2025 los detalles de los últimos minutos de vida del “Piripi” Osma, en la entrevista que tuvo con Javier Campo Zapata, preparados físico del equipo ecuatoriano y compañero del técnico fallecido.

“No teníamos ninguna alerta de algo con el profe. El viernes llegamos a desayunar al lugar del entrenamiento a las 7:30 a. m., se tomó su buen café, hablamos un rato, esperamos al grupo de jugadores, pasamos a la cancha y comenzó a preparar todo allí. El profe estaba cantando, la jornada fue muy dinámica y alegre, estuvimos haciendo juegos. En la parte final, cuando hicimos el último bloque, el profe Osma comienza a sentir un dolor en el pecho”.

Y comentó que al sentir el dolor en el pecho, el entrenador intentó seguir con la dirección del entrenamiento del equipo, pero la situación se agravó.

“El maestro como le decía yo, se sintió además acalorado, le preguntamos qué le pasada, y él dijo que nada. Siguió con el entrenamiento pero cinco minutos después se hizo a un costado de la cancha. Veo que se comenzó a quitar la camisa, la chaqueta y ahí fue nuestro médico a revisarlo. Se toma la decisión de llevarlo a la clínica, el profe me dijo que terminara con el trabajo, él se va para la clínica y luego nos contaron de su deceso, lastimosamente”.

Los recuerdos de Javier Campo con Armando ‘Piripi’ Osma

El entrenador se encontraba dirigiendo en el fútbol ecuatoriano, aquí en el estadio de Independiente del Valle el 30 de octubre de 2024-crédito @osma_rueda/X

Además dentro de la misma charla con Óscar Javier Ostos del Gol Caracol, el preparador físico explicó que ambos establecieron una relación cercana de amistad, pese al poco tiempo que se llevaban conociendo en el trabajo con el Club Deportivo La Unión, en donde reveló que “Piripi” estaba construyendo el proyecto para el ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

“Fueron demasiadas cosas las que me impresionaron del profe Osma. Ese carisma para trabajar, su entrega, su lucha, su organización. Era evidente ese amor por su familia, por salir adelante y me mostró ser un hombre leal. Fueron muchas las anécdotas que me contó, me hacía reír y le aprendí demasiado”.

La Liga Profesional de Ecuador ya se expresó tras la muerte del “Piripi” Osma

Este fue el mensaje de condolencias del ente deportivo más importante del fútbol ecuatoriano-crédito @ligaprocorp/X

El 28 de marzo de 2025, la LigaPro, el ente deportivo que regula el fútbol ecuatoriano, expresó condolencias por el fallecimiento del “Piripi” Osma de la siguiente manera.

“LigaPro expresa su sentido pésame por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Armando Osma, exdirector técnico de varios clubes de la LigaPro y también parte del cuerpo técnico de la selección del Ecuador. Paz en su tumba”.

Recorrido de Armando ‘Piripi’ Osma en el fútbol profesional

"Piripi" Osma fue un referente histórico del Deportivo Cali en los años 80-crédito @osma_rueda/X

Como jugador

Atlético Bucaramanga (1981-1983, 1991, 1996-1997)

Once Caldas (1983-1984)

Deportivo Cali (1985-1990)

Deportes Tolima (1992-1993)

Millonarios (1994-1995)

Cortuluá (1995-1996)

Como asistente técnico de Luis Fernando Suárez

Deportes Tolima (2002)

Aucas de Ecuador (2002)

Selección de Ecuador (2004-2007)

Juan Aurich de Perú (2009-2010)

La Equidad (2017-2018)

Junior de Barranquilla (2019)

Como entrenador

Real Floridablanca (1997)

Selección sub-23 de Ecuador (2006-2007)

Olmedo de Ecuador (2007-2008)

Aucas de Ecuador (2009)

Manta de Ecuador (2011-2012)

Macará de Ecuador (2013-2014)

Aucas (2016-2017)

Águila de El Salvador (2021)

América de Quito (2021)

Atlético Bucaramanga (2022)

Bogotá FC (2023)

Cumbayá (2024)

La Unión de Ecuador (2025)