Iván Mejía arremetió contra Néstor Lorenzo tras no poner a Juan Fernando Quintero ante Paraguay: “Que no lo vuelva a convocar”

El excomentarista criticó a Néstor Lorenzo por no usar a Juan Fernando Quintero -crédito Jesús Aviles / Infobae

El 25 de marzo de 2025, la selección Colombia empató por 2-2 ante Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Pese a que Colombia comenzó con el dominio del encuentro durante la primera parte, el rendimiento colectivo del equipo decayó de forma considerable, situación que aprovechó Paraguay para buscar el empate.

Uno de los críticos con la situación fue Iván Mejía Álvarez, que a través de su cuenta de X analizó el encuentro de la Tricolor, y se refirió en especial a la situación ocurrida con Juan Fernando Quintero, que no tuvo minutos en esta doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

El concepto de Iván Mejía Álvarez sobre la suplencia de Juan Fernando Quintero en la selección Colombia

Iván Mejía cuestionó el llamado de Juan Fernando Quintero a la selección Colombia por parte de Néstor Lorenzo - crédito @PajaritoDeIvan / X

En primer lugar, el caleño de 72 años se refirió al porqué no puso a Juan Fernando Quintero durante la doble fecha de Eliminatorias frente a Brasil y Paraguay, y fue contundente en expresar que no debería llamar al mediocampista del América de Cali a la selección Colombia si Néstor Lorenzo no lo van a tener en cuenta.

“Si Juanfer no le sirve a Lorenzo en un partido como el de hoy, que no lo vuelva a convocar. No entendí su ausencia. Con Paraguay replegado, Juanfer era una posible solución”.

Conclusión del encuentro ante Paraguay

El excomentarista se refirió al encuentro entre Colombia y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas - crédito @PajaritoDeIvan / X

Además, se refirió a lo que fue el encuentro entre Colombia y Paraguay, y mencionó que el empate para los Cafeteros fue una derrota para el equipo que dirige Néstor Lorenzo.

“Supo a derrota este empate con Paraguay tras ir ganando 2-0. Muy poco juego, muchas ganas, pero cero talento e imaginación. Además, cuando Lorenzo intentó cerrar el partido llegó el empate y sus cambios dejaron a un equipo descerebrado. Un punto que sabe a poco”

El cuestionamiento sobre sí el camerino de Colombia está roto

El periodista dio a entender si el camerino se encontraba roto debido a los malos resultados - crédito @PajaritoDeIvan / X

Y también se cuestionó sobre la armonía del camerino de la Tricolor, dejando en duda si habían divisiones internas dentro de la selección y que ya no existe confianza en el trabajo de Néstor Lorenzo.

“¿El equipo está roto internamente? Algunos suplentes no entienden la política de Lorenzo de jugar con 15 futbolistas. Le perdieron la unidad al director técnico y sus ”agentes" promueven el descontento y filtran versiones. No solo se perdió el juego, también se fue la unidad"

Cuestionamiento al nivel de varios jugadores de la Tricolor

El caleño también cuestionó el rendimiento de varios jugadores en la Tricolor - crédito @PajaritoDeIvan / X

Finalmente, Iván Mejía Álvarez cuestionó la presencia de varios futbolistas, como Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Richard Ríos, Johan Mojica y James Rodríguez en el encuentro, y agradeció que en esta próxima Copa del Mundo irán más selecciones a competir.

“El nivel de Muñoz, Cuesta, Ríos y Mojica fue muy pobre. Y James hoy se quedó en León. Afortunadamente entran siete, porque el equipo se desapareció, se olvidó de jugar desde la Copa América” .

El concepto de Néstor Lorenzo sobre el encuentro ante Paraguay

El entrenador del combinado nacional se refirió - crédito Federación Colombiana de Fútbol / YouTube

Tras el empate ante Paraguay por 2-2 el 25 de marzo de 2025, el técnico Néstor Lorenzo expresó su inquietud por el juego que mostró la Tricolor a lo largo de los 90 minutos: “Más allá del resultado, hoy sí me voy preocupado por el rendimiento del primer tiempo, sobre todo. Venimos de momentos no tan buenos emocionalmente, salimos con todo a buscar el resultado, pero nos costó sostener”.

Y explicó que el mal momento de Colombia a lo largo del primer tiempo, pese a tener la ventaja los primeros 15 minutos, fue porque perdió la confianza, y luego recibió el gol de Paraguay por parte de Junior Alonso, defensor del cuadro albirrojo. “Y al no sostener el resultado, hace que la confianza se pierda y no juguemos bien, en especial el primer tiempo. Tenemos una ventaja considerable con los que están peleando por clasificar, pero siempre soñamos con estar arriba. Es el mismo grupo, el mismo trabajo que nos dio tantas satisfacciones. Tenemos que mejorar para salir de esta situación, hasta ahora las derrotas no eran merecidas, pero hoy fue un empate con sabor amargo”, detalló.

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia frente a Paraguay

Argentina: 31 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +18) Ecuador: 23 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Brasil: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Paraguay: 21 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colombia: 20 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 14 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -12)