Jermein Zidane Peña aseguró que le tomará seis meses llegar a la selección Colombia tras su lesión

Jermein Peña fue campeón con el Junior en diciembre de 2023 - crédito Vizzorimage

Jermein Peña rompió el silencio. Luego de varios meses en los que el defensor del Junior de Barranquilla se ha mantenido distante de los terrenos de juego, el futbolista, que ha sembrado polémica por sus controversiales declaraciones, se refirió a lo que será su periodo, una vez recuperado de las molestias que aqueja desde hace meses.

No es para menos; en agosto de 2024, Peña sufrió una rotura en su ligamento cruzado de la pierna izquierda, motivo por el que se perdió la recta final de esa temporada, así como los primeros meses de la campaña del presente año. De hecho, el Junior de Barranquilla ha sufrido la ausencia del defensor durante el actual campeonato en el que, por ejemplo, cayó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de América de Cali.

Y es que el samario se tiene bastante confianza. A pesar de haber sido catalogado como “sobrador” en reiteradas ocasiones, Peña volvió a hacer de las suyas y entregó unas declaraciones que generaron polémica en todo el país.

Fue en medio de una entrevista con As que el defensor aseguró que, una vez regresa a los terrenos de juego, planea vestirse con la camiseta de la selección Colombia a los seis meses de haber retomado la actividad.

Jermein Peña, jugador del Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

“Estoy pensando en volver a jugar y en seis meses estar en la Selección Colombia”, sentenció el futbolista, que supo ser campeón con el conjunto Tiburón en diciembre de 2023, cuando vencieron a Deportivo Independiente Medellín en la gran final.

Y es que Peña ha generado polémica con sus declaraciones desde hace varios meses. Por ejemplo, en la misma entrevista, Peña aseguró que “la gente me dice que hago mucha falta al fútbol”.

Jermein Peña se lesionó contra Colo Colo por la Copa Libertadores - crédito @JuniorClubSA/X

“Del 1 a 10 estamos 9%, estamos cerquita. Para Sudamericana los médicos me estuvieron hablando y dijeron que mejor esperar un poco para que el ligamento estuviera mas fuerte en la recta final del semestre. (...) Es una cosa en la que uno como jugador siente mucho prestigio, era uno de los partidos importantes, uno siempre quiere estar en los partidos importantes, pero lo importante es que el camino sigue”, añadió.

Así mismo, con respecto a lo que fue la lesión que lo mantiene alejado de las canchas, Peña explicó: “En el momento pensé que era muy grave, porque yo me intenté parar y cuando di un paso la rodilla se me fue para un lado, y dije ‘puede que dure hasta un año sin jugar’, cuando salí del quirófano mi mamá me miró a los ojos y me dijo ‘hijo, gracias a Dios te revisaron y no fue tan grave, el LCA se despegó del hueso, no se rompió totalmente, lo que hicieron fue pegarlo con otro injerto”.

El futbolista Jermein Peña retomó las prácticas con Junior de Barranquilla luego de una lesión en su rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi seis meses - crédito @olsendeportes/X

Cómo ha sido la trayectoria de Jermein Peña

Jermein Zidane Peña Maiguel, nacido el 16 de octubre de 1999 en Santa Marta, es un futbolista colombiano que se desempeña como defensa central.

Inició su carrera profesional en el Unión Magdalena, donde jugó entre 2019 y 2023, participando en 64 partidos de liga y anotando un gol. En 2023, fue cedido al Junior de Barranquilla, equipo con el que se coronó campeón de la Liga BetPlay 2023-II, contribuyendo significativamente al logro de la décima estrella del club.

Peña aspira integrar la selección Colombia - crédito Luisa González/ REUTERS

En agosto de 2024, durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra Colo Colo, Peña sufrió una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, lo que requirió una intervención quirúrgica y un período de recuperación estimado entre seis y nueve meses. A pesar de que su contrato con Junior finalizaba en diciembre de 2024, el club decidió apoyarlo durante su rehabilitación. Actualmente, Peña continúa su proceso de recuperación y se espera que pueda regresar a las canchas en mayo de 2025.