América de Cali se quedaría sin hinchas para la Copa Sudamericana: así va la venta de abonos

América de Cali sigue sancionado por la Alcaldía de Cali para usar el estadio Pascual Guerrero, al tener cerrada la tribuna sur y restricciones de ingreso en las otras graderías - crédito Colprensa

América de Cali se encuentra en su mejor momento y peleando la Liga BetPlay, además de la Copa Sudamericana, gracias a los refuerzos que se trajeron para el primer semestre de 2025, entre ellos al mediocampista Juan Fernando Quintero que es la principal figura de la temporada.

Sin embargo, la hinchada no estaría respondiendo de la manera como el club espera para la Sudamericana, que al igual que el campeonato local, es uno de los objetivos de la institución en el año, pues el único trofeo fuera del país es la Copa Merconorte 1999, además de cuatro finales de la Copa Libertadores en 1985, 1986, 1987 y 1996.

De otro lado, sigue la molestia por las nuevas medidas para usar el estadio Pascual Guerrero, en especial por el máximo accionista, Tulio Gómez, que reveló el golpe financiero al América porque no puede llenar el escenario deportivo y la taquilla es una de sus fuentes de ingreso más importantes.

¿Qué pasó con la hinchada del América?

Con los refuerzos, buena campaña en Liga BetPlay y la eliminación al Junior en la Copa Sudamericana, se esperaba que los aficionados respondieran de la misma manera para los encuentros en el certamen internacional, en especial porque es la primera vez que acceden a la fase de grupos.

Por desgracia, América de Cali reportó que hasta ahora suma 1.500 abonados para el certamen de Conmebol, con corte a las 12:00 p. m. del 22 de marzo, el que comenzó la venta el 20 de marzo con unos precios accesibles no solo para todo el público en general, sino para los que ya tenían asegurado su puesto en Liga BetPlay.

Dos días después de empezar la venta de abonos para la Copa Sudamericana, la cantidad de aficionados es muy baja para el América - crédito América de Cali

Una de las posibles razones de la caída en los abonos es por las restricciones al Pascual Guerrero, pues las medidas de seguridad prohibieron el ingreso a muchas personas, algunas por ser señaladas como responsables por desmanes, sumado a que la tribuna sur seguirá cerrada hasta el segundo semestre.

Algunos de los beneficios para los aficionados es fila exclusiva en el ingreso al estadio, descuentos en fases posteriores, reserva de ubicación garantizada y precio especial para abonados de Liga Betplay 2025-I, además de que las compras se pueden hacer en la plataforma de Tuboleta.

Estos son los precios de los abonos del América para la Copa Sudamericana, tanto para los que están en la Liga BetPlay, como los nuevos - crédito América de Cali

América de Cali se medirá en la Copa Sudamericana a Huracán, Racing de Montevideo y Corinthians, empezando su participación el 2 de abril contra los uruguayos en el estadio Centenario, mientras que su debut en condición de local se dará el 8 de abril ante el Timao.

<i>“S</i>ería buscar otro estadio<i>"</i>

Tulio Gómez, máximo accionista del América, habló con Zona Libre de Humo sobre la situación con el estadio Pascual Guerrero, mencionando que la falta de más aficionados provocaría que se busquen alternativas fuera de Cali, lo que sería un golpe duro para los hinchas y el club.

“Esperemos que la comisión local y el alcalde nos apoyen. Si no nos apoyan hay que empezar a mirar otras alternativas. Esperemos que no, pero sería buscar otro estadio. América necesita tener su estadio propio y estamos trabajando en eso, no podemos seguir como unos parias. No es fácil que nos den permiso en otra parte", dijo.

El empresario añadió que “el que sí nos abrió las puertas fue el alcalde de Palmira, pero solo caben 15.000 personas. Ya el secretario de deporte se puso la camiseta del América y nos está apoyando. La idea es tener norte, oriental y occidental. Yo propuse que las personas que entren a sur estén identificadas y carnetizadas”.

Gómez aseguró que el objetivo es erradicar la violencia en el estadio para que niños, jóvenes y familias completas puedan regresar a disfrutar de los partidos sin el temor de ser agredidos en medio de disturbios - crédito Alcaldía de Cali

Más allá de eso, Tulio Gómez le da prioridad a la casa original del América y evitar nuevos actos de violencia: “Toca jugar en el Pascual. Hay que mirar si la comisión local nos ayuda para que en esos partidos se llene todo el estadio. Pero también es cierto que ese vandalismo que ocurrió contra Nacional no puede volver a suceder".

“Y si vuelve a pasar, la tribuna sur queda cerrada, nos toca acabar con eso. Si eso vuelve a suceder les garantizó que esa tribuna queda para las familias. Vamos a trabajar con las barras para que ellos mismos saquen a los violentos porque se ven perjudicados ellos y nosotros”, agregó.