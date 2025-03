Santa Fe no alcanzaría a tener técnico para el clásico contra Millonarios: qué pasó con Jorge Bava

Jorge Bava sería el entrenador elegido por Santa Fe para afrontar lo que queda del primer semestre de 2025 - crédito Gastón Britos/EFE

Independiente Santa Fe avanza en la Liga BetPlay sin técnico, pues luego de despedir a Pablo Peirano el 26 de febrero por la eliminación en Copa Libertadores, lleva cuatro partidos sin perder con Francisco López al mando, acompañado de Róbinson Zapata, y adentro de los ocho primeros en la tabla.

Aunque el cuadro rojo esperaba a Jorge Bava para dirigir contra Millonarios, al parecer no será así, pues el entrenador uruguayo aún no firma contrato y queda pendiente un asunto para hacer oficial el acuerdo, siendo el hombre elegido por el presidente Eduardo Méndez tras casi un mes de búsqueda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, iniciará una nueva era después de Peirano, que en la temporada 2024 puso a los Cardenales muy cerca de ganar la Liga BetPlay, llegó a una final y clasificó a la Copa Libertadores por reclasificación, pero el nivel de algunos jugadores y desgaste de su idea de juego acabaron con el proceso.

“Todavía no se ha firmado a nadie”

El periodista Carlos Antonio Vélez, durante el programa Palabras Mayores, reveló que, pese a que todo indica que ya habría un acuerdo, no hay nada oficial con Bava, que sigue esperando que se arreglen algunos detalles para viajar a Bogotá y firmar su vínculo con los rojos.

“Todavía no se ha firmado a nadie. Hay un arreglo evidentemente con Jorge Bava. Hizo un campañón con Liverpool de Uruguay. 116 partidos, 60 victorias, 23 empates, 34 derrotas, 179 goles a favor, 119 en contra, 203 puntos. El mejor Liverpool del último tiempo lo manejó Jorge Bava”, dijo el comunicador.

Francisco López dirigirá a Santa Fe con Millonarios, a la espera de la llegada de Jorge Bava - crédito 1950Foto/SantaFe

Según Vélez, “todavía los papeles no los ha recibido el cuerpo técnico. Está en Montevideo y muy seguramente antes del fin de semana no llegará al país. No puede venir hasta que no le firmen los papeles y no esté protocolizado el arreglo verbal”.

De otro lado, el periodista dio a conocer el cuerpo técnico de Jorge Bava, empezando con el asistente Bruno Nicolás Piano: “Doble nacionalidad, ítalo uruguayo. Defensa central que se retiró en 2014. Tiene recorrido en Defensor Sporting, Racing, en países árabes, en Argentina con Godoy Cruz, fue entrenador asistente en Peñarol”.

Independiente Santa Fe viene de empatar 1-1 con Atlético Bucaramanga, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 6, en el estadio Nemesio Camacho El Campin - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El segundo asistente es “Ignacio Turrén, es español, tiene 33 años y fue entrenador asistente de Liverpool con Bava. El preparador físico es Mauricio Ferraro, campeón con Liverpool y fue el mejor preparador físico en el año 2023. Por lo menos, recorrido, reputación, números tiene este cuerpo técnico”.

“Estamos terminando de concretar todo”

Jorge Bava habló en Carve Deportiva sobre los detalles de su vinculación con Santa Fe, siendo prudente con respecto a la negociación, que sigue avanzando, y esperando que se confirme todo en el menor tiempo posible.

“Estamos terminando de concretar todo. No lo anuncio porque soy prudente y respetuoso. No te digo un sí rotundo porque no terminamos de oficializar, pero sí, está muy avanzado… Ya están cruzando los papeles los abogados. Lo más importante es que ya está el arreglo verbal, las condiciones y el tema reglamentario”, dijo.

-El entrenador uruguayo estaría cerca de fichar por el cuadro Cardenal crédito @diegonoticia / X

Bava añadió que “estamos terminando de concretar para oficializarlo, pero está todo muy avanzado… Ahora es un tema legal de papeleo y demás. Igual hay que ser prudentes, a mí me gusta… Se filtró que está avanzado, pero una vez que ponga la firma es un sí rotundo”.

El entrenador reveló que Santa Fe lo buscó algunos años atrás: “Hacía mucho tiempo que se habían comunicado conmigo. No fue a las apuradas, se tomaron el tiempo y estudiaron todo. Después de la ida de Peirano, se tomaron un tiempo para pensarlo, se comunicaron a los 10 días de quedar eliminados de Libertadores y conversamos. Una vez que se comunicaron, todo empezó a avanzar”.