El medallista Anthony Zambrano denunció falta de apoyo por parte del Comité Olímpico Colombiano: “Cada quién sabe cómo hace sus cosas”

El atleta colombiano mencionó que no recibe apoyo por parte del Comité Olímpico Colombiano - crédito @PACHOURRUCHURTO / X

Anthony Zambrano, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, confirmó el 19 de marzo de 2025 que no recibe el apoyo por parte del Comité Olímpico Colombiano en su proceso de recuperación.

Además, confirmó que en el 2025 no competirá en el circuito de atletismo porque se enfocará en su proceso de recuperación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Estas fueron las declaraciones del atleta colombiano

El colombiano Anthony Zambrano, subcampeón olímpico de los 400 metros en Tokio 2020. EFE/ Julio Munoz

Cuando se le preguntó si haría su preparación en territorio ecuatoriano, en donde es habitual su trabajo para las competencias, comentó que se quedará en Barranquilla y, además, que no cuenta con apoyo por parte del Comité Olímpico Colombiano.

“No, no hay recursos, por este motivo no viajé a Ecuador e hice mi preparación, hago mi preparación, en Barranquilla. Cada quién sabe cómo hace sus cosas. Estoy muy feliz de estar acá, me siento bien”.

Cuando se le preguntó sobre quién lo apoyará en sus proceso de recuperación, confirmó que será junto a un equipo de atletismo que lo acompaña en Barranquilla.

“Estaré con unos compañeros del Team Barranquilla, para seguir haciendo mi preparación y recuperación”.

Y finalmente confirmó que en el presente año no estará en competencia y se enfocará en su recuperación deportiva.

“Este 2025 estaré en pausa, estaré concentrado para mi preparación, mejorar la lesión. Este año es solamente recuperación, entrenamiento y preparación, mejorar un poco físicamente para llegar en el 2026 de la mejor forma”.

Logros de Anthony Zambrano

Steven Gardiner de Bahamas, Anthony Jose Zambrano de Colombia y Kirani James de Granada en el podio en la modalidad de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio - crédito Hannah Mckay / REUTERS

Zambrano, quién es especialista en la modalidad de atletismo de los 400 metros, a largo de su carrera logró varios hitos importantes, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, estos son los logros más importantes de su carrera:

Campeón mundial (2019): Zambrano se coronó subcampeón mundial en los 400 metros durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar, con un tiempo de 44.15 segundos, lo que lo posicionó como uno de los mejores en la especialidad. Medalla de plata en Tokio 2020: En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Zambrano obtuvo la medalla de plata en los 400 metros, con un tiempo de 44.08 segundos, logrando así la mejor actuación de un colombiano en esta prueba en la historia de los Juegos Olímpicos. Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019: En los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Lima, Perú, Zambrano ganó la medalla de oro en los 400 metros, consolidándose como uno de los mejores exponentes del atletismo colombiano. Medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2021: En este certamen, Zambrano se subió al podio con una medalla de plata en los 400 metros, reafirmando su lugar entre los mejores de América. Récord nacional: Zambrano estableció múltiples récords nacionales en la disciplina de los 400 metros, superando las marcas previas y destacándose en la historia del atletismo colombiano.

Ciro Solano, fue reelegido nuevamente como presidente del Comité Olímpico Colombiano

El sucreño estará al cargo del Comité Olímpico Colombiano del periodo 2025-2029 - crédito @OlimpicoCol / X

El 10 de marzo de 2025 se reeligió al presidente del Comité Olímpico Colombiano Ciro Solano, por otros cuatro años más.

En la Asamblea General Ordinaria Electiva que se llevó a cabo en el club El Nogal el 10 de marzo de 2025, se decidió reelegir a Solano como cabeza del ente deportivo. A continuación, así estará compuesto el comité:

Ciro Solano: presidente

José Luis Echeverry Azcárate: primer vicepresidente

Irma Lucía Ruíz Gutiérrez: segundo vicepresidente

Ana Edurne Camacho Corredor: secretaria general

Jorge Eliécer Franco Pineda: tesorero

Helmut Ernesto Bellingrodt: vocal

Miriam Leonor Suárez: vocal

Jorge Mauricio Vargas: vocal

Juan Luis Zapata: vocal

Hélder Alberto Navarro: fiscal principal

Javier Vergara Garzón: fiscal suplente

Cuales serán los próximos retos del Comité Olímpico Colombiano

El presidente del Comité Olímpico Colombiano estará por 4 años más bajo el mandato del ente deportivo - crédito Jefatura de Prensa del Comité Olímpico Colombiano

Dentro del ciclo olímpico que comenzará en 2025 con los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, también estarán presentes varias competencias a nivel internacional y donde Colombia compite de forma constante. A continuación, estos son los retos que tendrán los deportistas nacionales en los próximos 4 años:

Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho (Perú) 2025

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo (República Dominicana) 2026

Juegos Suramericanos Santa Fe (Argentina) 2027

Juegos Panamericanos Lima (Perú) 2027

Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) 2028