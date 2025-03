La fuerte queja de David Alonso a la organización del Moto2: “Corremos a 100 grados, es como estar en un sauna”

David Alonso se adapta al campeonato del Moto2-crédito Siu Wu/EFE

David Alonso, piloto del CFMoto Inde Aspar, es uno de los referentes del motociclismo colombiano y en esta temporada 2025, tendrá el reto de adaptarse a la categoría del Moto2.

Esta fue la queja de David Alonso durante las prácticas

Alonso viene de ser campeón del Moto 2 en 2024-crédito Pablo Morano/REUTERS

Al finalizar las pruebas de práctica libre llevadas a cabo el 28 de febrero de 2025, Alonso explicó las dificultades que tuvo para llevar a cabo la sesión.

“Ayer me quemé con el sol y hay que sumarle que las motos están a unos 100 grados, todo quema... es como estar en un sauna”.

Pese a ello, Alonso de mostró contento por su rendimiento deportivo en la jornada

“Aún así, fue un día positivo y pudimos dar vueltas de calidad. Este circuito con la Moto2 es muy divertido. Nuestro objetivo es reducir más la distancia con el primero y entender cada vez mejor el estilo de la categoría. Estamos construyendo y teniendo un ritmo cada vez mejor. Cada vez que salimos en pista, entendemos más cómo sacarle provecho y seguiremos haciéndolo”.

Así fue la jornada de clasificación de David Alonso en el Moto2

El colombiano David Alonso realizó la carrera para la clasificación para la gran carrera que se disputará el 2 de marzo de 2025, en donde no logró entrar a la clasificación 2, y partirá desde el puesto 25, mientras que su compañero Daniel Holgado si logró estar allí.

A continuación, así quedó la clasificación:

Darryn Binder (Sudáfrica - Italjet Gresini): 1 hora, 34 minutos y 901 milésimas Daniel Holgado (España - Aspar Team): a 79 milésimas Adrián Huertas (España - Italtrans Racing): a 180 milésimas Celestino Vietti (Italia - Speed Up Racing): a 243 milésimas Iván Ortola (España - QJ Motor): a 318 milésimas Tony Arbolino (Italia - Blu Cru Pramac): a 338 milésimas Ayumu Sasaki (Japón - RW Idrofoglia): a 401 milésimas Alex Escrig (España - Klint Factory): a 417 milésimas Yuki Kunii (Japón - Idemitsu Honda Team Asia): a 448 milésimas Colin Veijer (Países Bajos - Red Bull KTM Ajo): a 504 milésimas David Alonso (Colombia - Aspara Racing): a 540 milésimas

Proceso de adaptación de David Alonso: “Debe ir de menos a más”

David Alonso en una carrera el Moto3 del 2024 en el Circuito de Jerez-crédito Román Ríos/EFE

En charla con el periodista Pablo Romero, del periódico El Tiempo, varios analistas del deporte del motociclismo desde los periódicos catalanes Mundo Deportivo, Sport y Diario Marca, analizaron lo que será el periodo de transición de Alonso de una categoría a otra, y así lo explicaron el 28 de febrero de 2025.

El primero en expresar su concepto, fue el periodista Jaime Martín, del Diario Marca sobre como debe tomar su proceso de adaptación

“A David Alonso todos le van a decir que se dedique a aprender, a coger experiencia, que no debe preocuparse y no tiene presión, es lo que dice su equipo, pero con lo que demostró con el título de Moto3 tiene unas exigencias. Debe ir de menos a más, esforzándose poco a poco y adaptándose, pero que se note. Si al principio no está en los puestos de cabeza no significa nada, suena duro, pero de mitad de temporada para el final si debería estar entre los mejores, un top-10 o un top-5″.

Por otra parte, Elvira González, periodista de Mundo Deportivo también en la misma charla con el medio citado, explicó que el primer objetivo de Alonso debe ser conseguir el primer triunfo antes de aspirar a más.

“El objetivo principal debe ser conseguir la primera victoria y a partir de ahí construir su campeonato. Buscarse retos más altos en su primer año será un error con lo joven que es, pero calidad para serlo la tiene”.

Este el calendario del Moto2 en la temporada 2025

La salida en el Gran Premio de Tailandia de 2024 en el Moto 2-crédito Athit Perawongmetha/REUTERS

Marzo

2 de marzo de 2025 - Gran Premio de Tailandia: Circuito Internacional de Chang

16 de marzo de 2025 - Gran Premio de Argentina: Autódromo Termas de Río Hondo

30 de marzo de 2025: Gran Premio de las Américas de Estados Unidos - Circuito de las Américas

Abril

13 de abril de 2025 - Gran Premio de Catar: Circuito Internacional de Lusail

27 de abril de 2025 - Gran Premio de España: Circuito de Jerez

Mayo

11 de mayo de 2025 - Gran Premio de Francia: Bugatti Circuito de Le Mans

25 de mayo de 2025 - Gran Premio de Gran Bretaña: Circuito de Silverstone

Junio

8 de junio de 2025 - Gran Premio de Aragón (España): Motorland de Aragón

22 de junio de 2025 - Gran Premio de Italia: Autódromo del Mugello

29 de junio de 2025 - Gran Premio de los Países Bajos: TT Circuito de Assen

Julio

13 de julio de 2025 - Gran Premio de Alemania: Saschsenring

20 de julio de 2025 - Gran Premio de la República Cecha: Autódromo de Brno

Agosto

17 de agosto de 2025 - Gran Premio de Austria: Red Bull Ring

24 de agosto de 2025 - Gran Premio de Hungría: Balaton Park Circuit

Septiembre

7 de septiembre de 2025 - Gran Premio de Cataluña (España): Circuit de Barcelona-Catalunya

14 de septiembre de 2025 - Gran Premio de San Marino (Italia): Circuito de Misano Marco Simoncelli

28 de septiembre de 2025 - Gran Premio de Japón: Twin Ring Motegi

Octubre

5 de octubre de 2025 - Gran Premio de Indonesia: Circuito Callejero Internacional de Mandalika

19 de octubre de 2025 - Gran Premio de Australia: Circuito de Phillip Island

26 de octubre de 2025 - Gran Premio de Malasia: Circuito Internacional de Sepang

Noviembre

9 de noviembre de 2025 - Gran Premio de Portugal: Autódromo Internacional de Algarve

16 de noviembre de 2025 - Gran Premio de la Comundtad Valenciana (España): Circuito Ricardo Tormo