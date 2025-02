Dudamel ilusionó a los hinchas de Santa Fe que quieren verlo dirigiendo: “No todo lo mueve el dinero”

El venezolano es una de las opciones que maneja el club Cardenal - crédito PabloRíos/SantaFe

El 26 de febrero, Santa Fe confirmó que habían llegado a un acuerdo con Pablo Peirano para que el uruguayo dejara de ser el entrenador del club bogotano, como consecuencia de la eliminación en la fase dos de la Copa Libertadores frente a Deportes Iquique.

Desde la institución cardenal confirmaron que el equipo será dirigido de manera temporal por Francisco López, director de las divisiones menores, y Robinson Zapata, preparador de arqueros del club, mientras que los directivos estudiarán las hojas de vida que han llegado para determinar cuál será el próximo estratega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló que le han propuesto a Alberto Gamero, Jorge Bava y Rafael Dudamel para reemplazar a Peirano; sobre el último nombre, el directivo indicó que no ha tenido la oportunidad de hablar con el venezolano.

“Nunca he hablado con él, la última vez que lo vi fue en la final con Bucaramanga… El costo es una variante, Santa Fe puede aspirar a un técnico que puede pagar. Todos son candidatos, tengo 100 hojas de vida”.

El último club que dirigió Dudamel fue Atlético Bucaramanga - crédito Atlético Bucaramanga

Debido a que de las tres opciones que tiene el club para asumir la dirección técnica del equipo, el único que ha tenido experiencia en Santa Fe ha sido Rafael Dudamel, hinchas del equipo bogotano se han unido en redes sociales para pedir a los dirigentes que le den la oportunidad al exguardameta.

Cabe mencionar que, durante los tres años que atajó en Santa Fe, Dudamel disputó 89 partidos y anotó tres goles; además, en su experiencia como entrenador ha sido campeón en dos ocasiones de la liga colombiana, con Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Dudamel ilusionó a los hinchas de Santa Fe

En diálogo con Jugada Maestra, Rafael Dudamel reveló que ha recibido múltiples mensajes de hinchas de Santa Fe, que le han motivado a querer llegar a la institución bogotana.

“He sentido ahora el cariño de la gente a través de redes sociales, mensajes deseando que pueda llegar, eso es bonito, eso genera ilusión y expectativa”, indicó Rafael Dudamel

El exguardameta tuvo un paso por Santa Fe - crédito Colprensa

Sobre la posibilidad de volver a tomar un equipo, el venezolano afirmó que la decisión es exclusivamente de los directivos de Santa Fe, pero reafirmó su deseo al indicar que está listo para volver a dirigir.

“Tengo una gran expectativa por estar en los campos, adrenalina de cada entrenamiento, de cada partido. Creo que hay que respetar el estilo de los dirigentes, ellos saben cuál es la mejor decisión. Ya he repuesto energías para estar en el campo”.

Debido a que Eduardo Méndez ha indicado que Santa Fe no se puede permitir pagar un técnico costoso, Dudamel indicó que él no tiene problemas en disminuir sus aspiraciones salariales.

“No he tenido ningún tipo de comunicación con Santa Fe, ni con su presidente, ni con los dirigentes. En la vida no todo lo mueve el dinero, hay sueños, hay metas. A mí no me mueve el dinero, si no, no hubiera ido al Bucaramanga. Cuando uno se sienta con el dirigente, en una conversación salen todas las posibilidades, cuando hay el deseo de dos partes, todo fluye y se alcanza”, puntualizó el técnico venezolano.

El Cardenal será dirigido por Francisco López y Robinson Zapata - crédito Santa Fe

Mientras los dirigentes del León analizan las opciones que tienen para el banquillo, el equipo profesional jugará el 28 de febrero desde las 4:10 p. m. frente a Envigado por la fecha 7 de la Liga BetPlay, en la que tendrá varias bajas importantes.

Al confirmar la lista de convocados, Santa Fe confirmó la ausencia del defensor Kevin Cuesta, el mediocampista Daniel Torres y el atacante Edward López, que fueron titulares en la eliminación frente a Deportes Iquique.