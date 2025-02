Fernando Jaramillo no continúa en Dimayor y Ramón Jesurún asume la presidencia de forma provisional

Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano, habría citado a asamblea extraordinaria para definir su futuro - crédito Dimayor

El 25 de febrero de 2025 se conoció de forma oficial que Fernando Jaramillo no continuará en la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Dimayor, y que en su cargo estará de forma provisional Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Así se conoció de primera mano a través del periodista Javier Hernández Bonnet en la Jugada maestra, nuevo programa de la aplicación Ditu, de Caracol Televisión.

Los detalles de la asamblea de Dimayor contados por Javier Hernández Bonnet

El director del Gol Caracol y de Blog deportivo, de Blu Radio, informó el 25 de febrero de 2025 sobre los detalles de la reunión en la asamblea de Dimayor y lo que ocurrió en el evento.

“Primero vamos a contarles cómo fue el debate. Lo primero que se presentó fue la exposición de José Cadena, del Cúcuta, que le pidió a Jaramillo que se quedara hasta el 11 de marzo de 2025 cuando era la asamblea. Carlos Ferreira, presidente de Alianza FC, también pidió por la continuidad de Fernando Jaramillo, al igual que Atlético Huila. Ahí entró el pulso duro, que fue la exposición de Eduardo Méndez, primer opositor de Fernando Jaramillo, quien dijo que Jaramillo se fuera. Finalmente el representante de Llaneros felicitó a Jaramillo por su informe de gestión y el presidente del Unión Magdalena Eduardo Dávila tomó la palabra argumentando que Jaramillo había hecho un daño reputacional por sus entrevistas en medios, que no le convenían ni a él ni a Dimayor”, detalló.

Ramón Jesurún será el presidente interno de la Dimayor mientras escogen en la próxima asamblea

Y también comentó el momento cuando Fernando Jaramillo se resignó a dejar la presidencia de Dimayor, e informó sobre el interinato de Ramón Jesurún.

“Jaramillo en ese momento pensó y dijo: ‘me rindo’. Ahora lo que viene es que Ramón Jesurún tome interinamente el cargo de la Dimayor, tiene tiempo para citar a la próxima asamblea y comenzarán a trabajar para la elección del nuevo presidente”, informó

Los detalles de la reunión de la Asamblea de Dimayor

Se conoció el 25 de febrero de 2025 a través de Carlos Antonio Vélez en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2, sobre los detalles de lo que serían la asamblea de Dimayor, en donde Jaramillo sabía de primera mano que no seguiría, pese a la presión que colocó justamente con la citación a la asamblea de Dimayor, así como se informó el 18 de febrero de 2025, según la información que entregó Javier Hernández Bonnet:

“La salida del presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, está en suspenso. Acaba de citar a asamblea extraordinaria el próximo martes 25 de febrero por petición de varios clubes que quiere que se quede. Se calienta el tema”.

No obstante, Carlos Antonio Vélez añadió que la posición de los integrantes de Dimayor siempre estuvo clara con respecto a la continuidad de Jaramillo en la División Mayor del Fútbol Colombiano, así lo informó en Palabras Mayores el 25 de febrero de 2025:

“Sin embargo, la oposición le va a plantear dos cosas. La primera, no te puedes quedar. Claro, Jaramillo fue hábil en la carta, no puso el término irrevocable. O sea, que es una renuncia, una renuncia protocolaria porque se la venían pidiendo desde el año pasado”.

Y también dentro de lo expuesto por Jaramillo, se conoció el principal motivo por el cual no dejarían sería por una investigación que recibió Jaramillo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual fue el principal argumento de la oposición para que no continuara en el cargo:

“Hay una investigación en la Comisión de Disciplina porque intentaron y lo han hecho obstruir el trabajo de la auditoría y los primeros hallazgos en la auditoría son complicados y han pedido una sanción entre dos y seis años para Jaramillo. Entonces por ahí le dicen: ”Hombre, mire, no se meta más en eso porque sí se mete y se queda entonces podrían castigarlo".

Cuales serían los posibles candidatos para sustituir a Fernando Jaramillo en Dimayor

Según se informó a través de Carlos Antonio Vélez y varios colegas, los principales nombres que sonarían para reemplazar a Fernando Jaramillo estarían Carlos Mario Zuluaga, actual presidente de La Equidad, Mauricio Correa, gerente general de Media Pro Ramiro Ruíz, Jorge Iván Palacio, Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y Jorge Armando Otálora, exdefensor del pueblo.

Y así se refirió Carlos Antonio Vélez a uno de los posibles candidatos:

“Cuentan q silencioso se mueve Mauricio Correa quien con su Dimayor TV como bandera ha visitando a varios presidentes pero no falta quien diga q tiene los votos del presidente de la FCF lo q no termina por convencer a muchos… a la espera están , dicen, las tercerías… entre ellas el presidente de Envigado Señor Ramiro Ruiz, el Magistrado Palacio y el ex Defensor del Pueblo Dr Otalora…en cualquier caso, dicen quienes esto cuentan q como su nombre lo indica la Dimayor,hoy más q nunca, es la “división mayor del fútbol colombiano”!!!! Que Dios,si se lo permiten, los ilumine!!”

