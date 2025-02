Nairo Quintana abandonó la Vuelta a Andalucía por esta razón: otro colombiano también se bajó de la carrera

Nairo Quintana dejó la Vuelta a Andalucía por una fuerte gripa - crédito Nairo Quintana/Instagram

La Vuelta a Andalucía continúa dejando bajas para los colombianos. En la mañana del 22 de febrero, dos colombianos abandonaron la carrera en su edición 2025.

Uno de ellos fue el escarabajo Nairo Quintana, quien, debido a un fuerte cuadro de virosis que lo venía aquejando desde varios días, se vio obligado a no tomar la salida y ya se encuentra de regreso a casa.

A través de la cuenta oficial del Movistar Team en X, se dio a conocer la noticia: “Partimos desde Córdoba para afrontar los próximos 194 km con un equipo mermado 🤧. Por gripe, Nairo y Mühlberger no tomaron la salida en el penúltimo día de la Vuelta a Andalucía”.

Movistar confirmó el retiro de Nairo en la Vuelta a Andalucía - crédito @Movistar_Team/X

Por medio de las historias en su cuenta de Instagram, el corredor nacional apareció para confirmar la noticia y explicó cómo han sido estos días corriendo en medio de una afectación de salud:

“Hola, amigos, espero que estén muy bien. Estoy de regreso a casa. He tenido una virosis muy fuerte desde hace tres días, con mucha fiebre, muchísima tos y muchísimos mocos, así que hoy ya no pude partir, igual que mi compañero Gregor. El primer día también otro compañero se fue a casa. Han sido días difíciles, aunque intentamos darle la vuelta, no fue posible. Así que nada, nos recuperaremos rápido, comenzaré a entrenarme para las siguientes carreras que nos esperan”, explicó Quintana con evidente malestar. En las imágenes se le puede ver con un tapabocas y, al parecer, abordando una aeronave.

Esta se puede considerar una baja sensible para la escuadra española, pues a pesar de no estar disputando podium si cuenta con experiencia y buenas aptitudes, para poder correr de manera inteligente y apoyar a sus compañeros. El boyacense tiene dentro de su calendario para los próximos meses llegar a la Tirreno-Adriático, la Volta Ciclista a Catalunya y el Giro de Italia.

Brando Rivera abanó la carrera

Otro colombiano que fue baja en España fue Brandon Rivera, corredor del Ineos Grenadiers y compañero de Egan Bernal. Desde la organización de la carrera se informó hace un par de horas que su equipo, tomó la partida solo con cuatro corredores debido a la ausencia de Bandon Rivera.

Por el momento, el quipo británico no se ha pronunciado sobre la salida del Zipaquereño, pero estimaría que una de las razones de su abandono sería las secuelas de la caída del día anterior en la Etapa 3, donde a falta de 22 kilómetros línea de meta quedo enredado en una caída de varios corredores, lo que los hizo perder más de 10 minutos en la clasificación general, y paso de estar en puesto 12 para caer al 27.

El colombiano renovó su contrato con el INEOS Grenadiers - crédito @INEOSGrenadiers/X

La Vuelta a Andalucía culmina con un desafiante recorrido entre Benahavís y La Línea de la Concepción

La Vuelta a Andalucía, también conocida como la Ruta del Sol, llega a su etapa final este domingo 23 de febrero con un recorrido de 168,1 kilómetros (104,5 millas) que conectará las localidades de Benahavís y La Línea de la Concepción. Esta quinta y última etapa promete ser decisiva, con un trazado que combina exigentes ascensos y un tramo final favorable para los velocistas.

El itinerario incluye un puerto de montaña de primera categoría, que se presenta como el primer gran desafío para los ciclistas. Este ascenso, ubicado en la primera mitad del recorrido, pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los competidores. Más adelante, en el kilómetro 95, los participantes deberán enfrentarse a un segundo puerto, esta vez de tercera categoría, que marcará el último gran obstáculo montañoso del día. Tras superar esta sección, los ciclistas encontrarán un sprint no bonificable antes de entrar en un tramo plano que será clave para los especialistas en velocidad.