Luis Fernando Suárez denunció que jugador del Deportivo Pereira recibió insulto racista: “Le dijeron simio y lo aplauden, me duele mi país”

El técnico del cuadro matecaña denunció que un futbolista sufrió actos de racismo en el estadio Palogrande - crédito Dimayor / YouTube

El 19 de febrero de 2025, Once Caldas venció por 3-1 al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande de Manizales y se consolidó en el grupo de los 8 y dejó a Deportivo Pereira en el penúltimo puesto del campeonato.

No obstante, el desarrollo del encuentro pasó a un segundo plano tras conocerse en la rueda de prensa posterior al encuentro, las denuncias del técnico Luis Fernando Suárez sobre insultos racistas contra el jugador hondureño Rubilio Castro.

Al comienzo de la entrevista, Suárez se refirió al tema, cuando expresó que sintió tristeza y dolor, y se disculpó con Honduras, país de donde es Rubilio Castillo, y donde el mismo técnico de 65 años dirigió a su selección entre 2011 y 2014.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Las palabras de Luis Fernando Suárez sobre el acto de racismo que vivió Rubilio Castillo

Luis Fernando Suárez denunció que Rubilio Castillo recibió insultos racistas en el estadio Palogrande - crédito Wolfgang Rattay / REUTERS

En primer lugar, añadió que se sintió triste por lo ocurrido con Rubilio Castro del Deportivo Pereira y Joel Contreras del Once Caldas, en donde el futbolista del cuadro de Manizales, insultó al futbolista hondureño.

“Este resultado me da tristeza. Pero me da tristeza más tristeza el país, en estos momentos yo tengo dolor de país. No puede ser que nosotros hagamos esto que pasó hoy. Después veo a la hinchada del Once Caldas aplaudiendo al muchacho (Joel Contreras) que insultó a Rubilio, me duele el país. Me siento triste”.

Y Suárez al expresar su sentimiento de tristeza, explicó lo que ocurrió y aprovechó para pedir disculpas a Honduras por lo ocurrido.

“Y lo que pasa es que llega este chico y le dice ‘Simio’, lo que yo pienso es ‘Dios mío’, es una situación en la cual me pregunto ‘¿En qué país estamos?' y no solamente ocurre en el fútbol, es todo lo que pasa en Colombia. Aparte, yo amo Honduras. Es un país que me dio muchas cosas a mí, me trataron bien“.

Y concluyó su reflexión con que el tema posiblemente se llegue a olvidar por parte de la hincha y las personas tanto en Manizales como en Pereira y solo se llegue a hablar del encuentro y terminó expresando disculpas a Honduras:

“Se hablará del partido, de lo que pasó pero mañana esta situación quedará en el olvido, la gente del Once Caldas seguirá celebrando su triunfo y ya, todo pasará y se olvidará rápidamente, vuelvo y me pregunto: ‘¿En qué mundo estamos?, espero que la gente de Honduras acepten mis excusas y a mi país por situaciones que nunca debieron ocurrir, siento que debemos hacer otras cosas, estamos perdiendo a Colombia y esto me da tristeza"

Que habló Luis Fernando Suárez con Rubilio Castillo tras el polémico hecho

Rubilio Castillo jugando un partido en la Copa de Oro entre Honduras y México - crédito Maria Lysaker / USA TODAY SPORTS

Y para complementar el tema, Luis Fernando Suárez explicó como se encontraba el jugador tras lo ocurrido e hizo un llamado para que Dimayor tome medidas tanto en contra del jugador como de la hinchada:

“Inmediatamente cuando ocurre esto, yo quería sacar al chico porque tanto él como nosotros la cabeza se nos fue y él me pidió que lo dejara y lo permití. Claramente que a nivel emocional lo que ocurrió nos cambió en todo sentido durante el encuentro, no es un tema que solo pasa en el fútbol y argumentar que pasa ahí, ¿fútbol?, no puede ser. Además no puede ser que la Dimayor nos diga, es que no tenemos ninguna evidencia en contra de eso, entonces no podemos parar el campeonato y no se puede hacer nada, el muchacho estaba llorando. Me siento mal"

El apoyo de Yesus Cabrera, capitán del Deportivo Pereira

Por otra parte, uno de los jugadores más experimentados del cuadro Matecaña, expresó su apoyo a Rubilio Castillo:

“Apoyo total a mi compañero Rubilio y al profesor Luis Fernando, sé la gran persona que es. Cuando salimos del país, sabemos a lo que nos enfrentamos. Pedimos respeto, es una irresponsabilidad lo que pasó, pero me preocupa más que esto se traslade a la tribuna”, concluyó.

Once Caldas ganó el clásico y dejó a Deportivo Pereira en crisis deportiva

El blanco blanco de Manizales se consolidó en el grupo de los 8 de la Liga BetPlay 2025-I - crédito Santiago Álvarez Parra / Colprensa

Deportivo Pereira comenzó de la mejor forma el encuentro en el Clásico en Manizales.

Justamente, gracias a un gol del delantero hondureño Rubilio Castillo al minuto 18 del encuentro, tras una buena asistencia de Jhostin Medranda, se presentó toda la polémica en donde tanto hinchada como el jugador Joel Contreras insultaron al jugador del Deportivo Pereira.

Luego de ello, Once Caldas intentó dominar el encuentro a través del juego por dentro y los centros en el área defensiva del Deportivo Pereira, y el empate llegó a través del delantero Michael Barrios al minuto 39.

Ya para la segunda mitad, el equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío Herrera, le hizo daño a la defensa del Deportivo Pereira mediante los centros y el juego externo, y gracias a una asistencia de Michael Barrios, le deja una pelota a Jeffry Zapata para marcar el 2-1 al minuto 63.

Y finalmente, para liquidar el encuentro, Michael Barrios, quien fue la figura del encuentro para el equipo de Hernán Darío Herrera, realiza una asistencia a Dayro Moreno tras ganar el duelo ante el defensor Jhostin Medranda y le da una asistencia para Dayro Moreno, que aprovecha para anotar y colocar el 3-1 al minuto 82 del encuentro.

Con este gol, el nacido en Chicoral, Tolima, igualó a Radamel Falcao García con 350 goles, y los dejan como máximos goleadores colombianos en la historia.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Once Caldas ante Pereira

Once Caldas se consolidó en el grupo de los 8 del campeonato - crédito Santiago Álvarez Parra / Colprensa

Independiente Medellín: 11 puntos - 5 partidos jugados (diferencia der gol de +5) Atlético Nacional: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +8) América de Cali: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior de Barranquilla: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportes Tolima: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Cali: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Millonarios: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Pasto: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza CEIF: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 6 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Llaneros: 5 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Envigado: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Boyacá Chicó: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Águilas Doradas: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Alianza FC: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Unión Magdalena: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2) La Equidad: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Deportivo Pereira: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Atlético Bucaramanga: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -6)