La Dimayor quedaría en manos de Ramón Jesurún: así se frenaría la “jugadita” del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, tendría entre sus planes tomar a la Dimayor por medio de un allegado suyo - crédito EFE

La División Mayor del Fútbol Colombiano sigue pasando por uno de los momentos más complejos en su historia reciente, debido a que la renuncia de Fernando Jaramillo a la presidencia el 30 de enero, provocó una tormenta por los aspirantes al cargo y de dónde provendrían.

Se conoció que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se encontraría muy interesado en la Dimayor, aparentemente para enviar como candidato a una persona que es de su cercanía y con el que tomaría el control de la entidad, la cual ya manejó entre 2006 y 2015.

Respecto a ese tema, el presidente de Patriotas, César Guzmán, dio su versión respecto a una carta para la asamblea extraordinaria que se citó el 25 de febrero, en la que se discutiría no solo la continuidad de Jaramillo, sino lo que pasará con los candidatos para el puesto.

La “jugadita” de Ramón Jesurún en la Dimayor

Durante febrero, se ha especulado mucho sobre cuál será el futuro de la entidad tras la salida de Fernando Jaramillo, que pese a que aún no está ratificada y terminará su labor el 28 de febrero, desde ya se manejan los primeros nombres para reemplazarlo, algunos más polémicos que otros.

Según la emisora Blu Radio, Ramón Jesurún buscaría la presidencia de la Dimayor por medio de un candidato suyo, aunque sin dar el nombre de esa persona, y que aparentemente despertó polémica en la entidad porque sería alguien que los presidentes no querrían.

Ramón Jesurún, al parecer, volvería a la Dimayor con un presidente de su cuerda, según un rumor - crédito Carlos Ortega/EFE

Por esa razón, al parecer, fue que Fernando Jaramillo citó a una asamblea extraordinaria para el 25 de febrero, en la que buscaría no solo frenar esa iniciativa, sino que algunos directivos le pedirían continuar en el cargo por un tiempo más, o al menos hasta definir los derechos de televisión en 2026.

Al respecto, César Guzmán declaró en Blog Deportivo que firmara algún documento para frenar al candidato de Ramón Jesurún en asamblea: “Eso no es cierto. César Guzmán no ha firmado ninguna clase de documento. No solamente no lo ha firmado. No le han pedido ni le han solicitado que la firme. Desconozco la existencia de esa carta o de esos presidentes en ese número que usted menciona que hayan hecho una citación o hayan solicitado una realización de una asamblea extraordinaria".

Para el 25 de febrero quedó la asamblea extraordinaria de la Dimayor, en la que se definirá la presidencia - crédito Colprensa

“Estoy por fuera del país y lo que sé es que es por solicitud del presidente (de Dimayor, Fernando Jaramillo). (…) Es probable que yo pueda estar en la asamblea. La presencia es importante y creo que es oportuno estar para tomar decisiones importantes para el seno de la Dimayor”, añadió.

“Se calienta el tema”

Aunque en marzo se deberá realizar una asamblea en la Dimayor para elegir al nuevo presidente, además de discutir otros puntos de los que aún no se tiene confirmación, no cabe duda de que la nueva decisión de Fernando Jaramillo fue una jugada sorpresiva para todos.

“La salida del presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, está en suspenso. Acaba de citar a asamblea extraordinaria el próximo martes 25 de febrero por petición de varios clubes que quiere que se quede. Se calienta el tema”, mencionó Javier Hernández en la emisión de Noticias Caracol del 18 de febrero.

Fernando Jaramillo dejará la presidencia de Dimayor el 28 de febrero, lo que sacudió al fútbol colombiano porque sonaron varios nombres para reemplazarlo - crédito Dimayor

Se trata de una medida en la que algunos presidentes, al parecer, no buscarían que llegue alguien que no sea de sus intereses, por eso dejarían al actual directivo por más tiempo, pues su gestión tiene casi cinco años en las que lidió con toda clase de polémicas.

Sumado a eso, uno de los candidatos es Carlos Mario Zuluaga, que desde 2020 sonó para asumir la presidencia y que en 2025 tendría más poder para llegar al puesto, así que un grupo opositor al presidente de La Equidad se inclinaría por Jaramillo.