EN VIVO - Millonarios vs. Unión Magdalena, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025 l

Millonarios no perdió en nueve de sus últimos 10 enfrentamientos a Unión Magdalena en Primera División, aunque esa caída fue en casa de El Ciclón Bananero en septiembre de 2019 (2-1).

Unión Magdalena no recibió goles en los dos primeros partidos que jugó de local hasta el momento en Primera División en 2025 (0-0 vs Junior y La Equidad). Solo una vez logró algo similar en el Siglo XXI (Liga BetPlay DIMAYOR I – 2022, también dos 0-0) y busca no conceder en sus primeros tres juegos en casa por primera vez.