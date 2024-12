Ídolo de Millonarios reveló la razón que derivó en la rivalidad con Atlético Nacional

Atlético Nacional cayó 2-1 en su último enfrentamiento ante Millonarios - crédito Lina Gasca/Colprensa

Mario Vanemerak, exjugador y exentrenador de Millonarios, es recordado por su destacada participación en la Copa Sudamericana de 2007, en la que llevó al equipo Embajador hasta las semifinales, instancia en la que fue eliminado por América de México. Aunque su paso como técnico no dejó títulos, su desempeño en el torneo continental dejó una huella en la historia del club bogotano.

El argentino es una figura emblemática para los seguidores de Millonarios. Durante su etapa como jugador, contribuyó a que el equipo se coronara campeón en dos ocasiones consecutivas, en 1987 y 1988. Posteriormente, asumió el rol de entrenador. entre 2007 y 2008. Dirigió 35 partidos y, bajo su liderazgo, los albiazules obtuvieron 12 victorias, 13 empates y 10 derrotas.

La rivalidad entre Nacional y Millonarios

A pesar de no haber obtenido títulos como entrenador, Vanemerak es recordado por la capacidad que tuvo para guiar al equipo en competiciones internacionales. Su campaña en la Copa Sudamericana de 2007 es especialmente destacada, ya que Millonarios logró avanzar hasta las semifinales, un logro importante para el club en ese momento.

El legado de Vanemerak en Millonarios va más allá de los trofeos. Su contribución al equipo, tanto en el campo como desde el banquillo, dejó una marca perdurable en la memoria de los aficionados. Su paso por el club es un testimonio de la dedicación y pasión que tiene por el fútbol, lo que lo consolida como uno de los ídolos de la institución.

Y es que, en los últimos años, la rivalidad de Atlético Nacional y Millonarios se volvió más fuerte, ya que ambos equipos son los que ganaron más títulos de liga en el país. Sin embargo, hay varias versiones de cómo y cuándo se empezó a considerar este partido como un clásico.

En la década de los 50, Millonarios vs. Santa Fe era considerado el clásico nacional. No obstante, con el correr de los años, otros enfrentamientos se tornaron importantes, como el de Deportivo Cali vs. Millonarios, conocido como el “Clásico Añejo” de Colombia.

Asimismo, América vs. Millonarios, es otro de los choques de gran importancia del balompié cafetero. Sin embargo, a finales de los 80, se gestó uno de los duelos más trepidantes del fútbol colombiano entre Embajadores y Verdolagas.

En diálogo con el pódcast Memorias de Don Guille, Mario Vanemerak habló de cómo fue que este partido tomó relevancia cuando él era jugador de Millonarios.

“El gran clásico siempre fue con Santa Fe y después fue con América. Nosotros teníamos 11 títulos (…) Nacional, creo, tenía cuatro títulos. Se hizo clásico con Nacional por la rivalidad que se impuso, especialmente, en el segundo semestre del 87, en el 88″, comenzó diciendo el Mario Vanemerak.

Acto seguido, Vanemerak recalcó que se acentuó dicha hostilidad tras el enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, en la que Nacional eliminó a Millonarios en El Campín con polémica arbitral, que hasta la fecha aún se mantiene en la retina de los hinchas azules.

“Ese fue (el partido) que rebaso la copa, porque había declaraciones que nosotros éramos un equipo que corría, metía, y éramos frontales, y que Nacional era el juego bonito, vistoso. No solamente fuimos nosotros, fue el periodismo de Bogotá y el periodismo de Medellín, que más que nada era entre ellos, que se tiraban palo y, obviamente, nosotros fuimos defendiendo nuestra identidad y Nacional hizo lo mismo cada uno a su estilo”.

Próximo partido entre Nacional y Millonarios

Cabe recordar que, por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional cayó en su visita ante Millonarios, que se impuso 2-1 con goles de Leonardo Castro y David Mackalister Silva, mientras que, por el Rey de Copas, anotó Marino Hinestroza.

Con la victoria sobre la escuadra del entrenador Efraín Juárez, el conjunto bogotano asumió el liderato del grupo A con puntaje perfecto tras tres victorias al hilo y suma nueve puntos, mientras que Nacional quedó segundo con seis puntos. En su próxima salida, Millonarios volverá a verse las caras por la cuarta jornada de los cuadrangulares, el lunes 2 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Será a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports.