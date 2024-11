La verdad sobre el supuesto interés de América de Cali por Juanfer Quintero: “Quien lo quiera deberá negociar”

Juan Fernando Quintero celebrando el título de la Copa Sudamericana junto a sus compañeros de Racing - crédito César Olmedo/REUTERS

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se encuentra en el centro de una serie de rumores que lo vinculan con un posible regreso al fútbol colombiano, específicamente al América de Cali.

Según declaraciones de Pipe Sierra, periodista deportivo, tanto el entorno de Quintero como el club América han negado que existan conversaciones recientes sobre esta posibilidad. El antioqueño, actualmente bajo contrato con Racing Club de Argentina por dos años más, requeriría que cualquier interesado negocie directamente con el club argentino.

“Desde el círculo de Juan Fernando Quintero (31) y #América desmienten los supuestos diálogos en días recientes. Tiene contrato por DOS años más con #Racing. Quien lo quiera deberá negociar directamente con la ‘academia’”, escribió el comunicador desde su cuenta de X.

El jugador antioqueño fue vínculado con América de Cali - crédito @PSierraR/X

Los rumores sobre el regreso de Quintero al fútbol colombiano se intensificaron después de que Sheyla García, presentadora de Win Sports, aseguró que el conjunto vallecaucano es el único equipo con la capacidad económica para fichar al jugador. Según García, Tulio Gómez, máximo accionista de América, ya estaría tomando para concretar la llegada de Quintero al equipo. Sin embargo, estas afirmaciones han sido desmentidas por fuentes cercanas al jugador y al club.

La situación ha generado diversas especulaciones en el ámbito futbolístico del continente, con opiniones divididas sobre la veracidad de las negociaciones. Mientras algunos sostienen que el América de Cali podría ser un destino viable para Quintero, otros insisten en que no hay fundamentos sólidos para creer en un traspaso inminente.

El interés por Quintero, que recientemente ganó la Copa Sudamericana, lo tiene en el radar de varios clubes, pero su contrato vigente con Racing Club complica cualquier movimiento sin una negociación formal. La expectativa ahora se centra en si el jugador o su equipo emitirán un comunicado oficial que aclarará la situación y ponga fin a las especulaciones.

Reacciones

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales no pasaron por alto la noticia sobre el supuesto interés de América de Cali por los servicios de Juanfer Quintero.

“Eh, pero la hinchada también come mucho cuento, nos pasa lo de Arturo Vidal y no aprendemos, hasta que un jugador no esté firmando, no hay nada seguro por más que sea rumores. Tantos fichajes que se han caído hasta haciendo las pruebas médicas.”.

“Así tiene que ser si tiene contrato que negocie primero con el club, además a Juan Fer lo aman en Racing”

“Eyyyyyyyyyyyyyyyy @SheylaGarcia07 Sea profesional, no invente, estudie, indague, de información explícita y contundente. Le creo absolutamente a Pipe, idóneo, su carrera profesional brillante y acertada”.

“Esa novela se va hasta enero. Hay como mil periodistas deportivos y todos tienen fuentes confiables. La era d esas redes sociales. Pocos de verdad poseen datos relevantes”.

“No es tan difícil, solo hay que meterse a transfermarktsaber el tiempo de contrato y el valor de mercado, pero como les encanta a muchos periodistas durar humo lo peor es que lo mismos hinchas replican ese humo para quedar en ridículo”.

Los internautas opinaron al supuesto interés de América por Juanfer - crédito @elgordomejia/X

La indirecta de Quintero para Hernán Darío Gómez

Durante una entrevista con Espn, Martín Arzuaga le envió una invitación a Quintero para regresar al Junior, a lo que el jugador, de 31 años, respondió con humor, sugiriendo que su retorno dependería de ciertas condiciones. “Muy bueno volver a Junior, pero ya saben sin quién, ¿vale?”, dijo entre risas, haciendo alusión a las diferencias que tuvo con los entrenadores Bolillo Gómez y Panzer Carvajal durante su breve estancia en el club barranquillero.

Juan Fernando Quintero, que estuvo solo seis meses en Junior, dejó el Tiburón en medio de especulaciones sobre conflictos internos, especialmente con Carvajal, al que criticó públicamente tras su salida. Este episodio parece haber dejado una marca en su carrera, aunque ahora se enfoca en los nuevos desafíos que le depara el futuro.