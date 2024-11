Jugadores de Atlético Nacional se burlaron de los futbolistas del Medellín tras clasificar a la final de la Copa Colombia: les recomendaron irse de vacaciones a la playa

El clásico paisa a pesar de que terminó 1-0 a favor del DIM fue para el Verdolaga debido a que el resultado global (2-1) los clasificó a la final - crédito Colprensa

La noche del 17 de noviembre, el estadio Atanasio Girardot fue escenario de un partido cargado de emociones en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay 2024, también conocida como Copa Colombia.

Independiente Medellín recibió a Atlético Nacional, que llegaba con una ventaja de dos goles tras haber ganado el primer juego de la serie unos días antes, también en el Atanasio, pero con Nacional como local.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En esta ocasión la victoria fue para el DIM 1-0, pero no le alcanzó para remontar el marcador global que finalizó 2-1 a favor de los verdolagas. Fue por tal razón que pese a haber perdido el partido los jugadores y cuerpo técnico estallaron en alegría al ser declarados finalistas del torneo que enfrenta a los equipos de la Primera y Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

Atlético Nacional y América de Cali son los finalistas de la Copa Colombia 2024 - crédito Colprensa/Juan Cardona/Colprensa

En medio del festejo se ha conocido un video en donde se apreciarían a lo jugadores de Nacional burlándose de los deportistas de Independiente Medellín por no haber logrado clasificar a la final de la Copa.

Se trata de un transmisión en vivo que realizó Marino Hinestroza, el joven delantero del Verdolaga, que de manera irónica mandó a descansar a los jugadores del DIM debido a que no tendrán actividad profesional durante lo que queda de año.

Hinestroza en el video sugirió “ir de vacaciones” a destinos de playa a los deportistas del DIM, en referencia a la eliminación de la Copa Betplay y de la Liga Betplay, donde el Medellín también quedó por fuera de los cuadrangulares semifinales que definirán el próximo campeón del torneo colombiano.

Hinestroza se burla del Independiente Medellín - crédito @Bedoyad21/X

Pero Hinestroza no fue el único Verdolaga envuelto de controversias, el entrenador de Nacional, Efraín Juárez, también ha sido tendencia en redes sociales debido al gesto que realizó frente a una de las tribunas del DIM tras el pitazo final que los clasificó a la final de la Copa Colombia.

El entrenador mexicano realizó un gesto frente a la afición que generó el rechazo y la indignación de cientos de hinchas. Aunque la situación fue controlada sin que se produjeran disturbios, Juárez fue requerido por las autoridades durante la rueda de prensa posterior al partido para que diera explicaciones sobre lo que varias cámaras y miles de aficionados interpretaron como una incitación a la violencia.

Antes de ser requerido por la Policía y funcionarios de la Personería, el entrenador mexicano explicó a los medios que su gesto no fue dirigido contra la afición del DIM, sino hacia los palcos donde se encontraban los directivos de Nacional. Juárez pidió disculpas si su acción fue malinterpretada, aclarando que no tuvo intención de provocar a los seguidores del equipo rival.

“Los que estamos abajo, los jugadores junto con todo el cuerpo técnico estamos a unas palpitaciones tremendas. Si me hubieran tomado la presión, creo que explotaba. Entendiendo eso, nunca fue mi intención. Realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así. Estaba hablando con la gente del palco, con el presidente, con los directivos... Si los hinchas del DIM se sintieron molestos, no era para ellos. Si es así, les pido disculpas, pero no era para ellos”.

El entrenador mexicano está en el centro de la polémica - crédito Colprensa

Atlético Nacional se alista para enfrentar al América de Cali en la final de la Copa BetPlay 2024, programada para la primera semana de diciembre. En esta serie de ida y vuelta, el equipo paisa buscará repetir el éxito de 2023, cuando se coronó campeón tras vencer a Millonarios en la final.

En el Torneo Clausura de la Liga BetPlay, Nacional quedó en el llamado “grupo de la muerte” de los cuadrangulares finales, donde competirá en el grupo A contra Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pasto. A diferencia de la Copa, el club Verdolaga tiene el objetivo de evitar un desenlace similar al de la Liga del año pasado, cuando fue superado por Millonarios, que se consagró campeón por decimosexta vez en su historia en el fútbol colombiano.