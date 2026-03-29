Dólar en Colombia: así es como puede cambiar el precio desde Semana Santa de 2026 debido a nuevo impuesto que se debe pagar

El dólar en Colombia cerró en promedio de $3.668,77 en la jornada del 27 de marzo - crédito Sebastiao Moreira/EFE

El comportamiento del dólar en Colombia mostaría una tendencia volátil con posibles alzas y bajas a finales de marzo y los primeros días de abril de 2026. Las causas de esta inestabilidad se explican tanto por factores internacionales, ligados a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, como por decisiones económicas internas que afectan la confianza de los inversionistas y empresarios. Por ejemplo, expertos advirtieron que el precio de la divisa estadounidense se moverá en un rango marcado por la incertidumbre.

Según explican, la semana del 23 al 27 de marzo estuvo caracterizada por una racha bajista en el mercado cambiario. El 27 de marzo, el dólar cerró en un promedio cercano a $3.675, queriendo irse hacia un escenario de $3.600, aunque es algo que sería difícil de que ocurra, en referencia a una reducción sostenida, debido a la persistencia de factores que impulsan la volatilidad.

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Estados Unidos, Irán e Israel protagonizan el panorama internacional que incide en el valor del dólar. Durante esos días, el gobierno estadounidense amplió hasta el lunes 6 de abril el plazo para que Irán abriera el Estrecho de Ormuz, vital para el comercio mundial de petróleo. Mientras tanto, Irán no ha dado una respuesta clara, lo que mantiene la tensión en la región.

Al cierre de la jornada del 29 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.633,33, mientras que el de venta se ubicaba en $3.739,44 - crédito - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Dinámica a corto plazo

A pesar de la corrección de los últimos días en los mercados de materias primas y la apreciación del dólar frente al peso colombiano, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, sostiene que “mantenemos nuestra visión de un dólar estructuralmente más débil en el mediano plazo”, aunque advierte que el conflicto en Medio Oriente cambió de de gran forma la dinámica de corto plazo.

Para el analista, la liquidez global sigue siendo el factor principal que determina la tendencia del dólar, pero “el shock energético y el consecuente reajuste de expectativas de tasas han generado un desvío transitorio que podría extenderse mientras persista la incertidumbre geopolítica”. Resaltó que la cadena macroeconómica sigue operando: tasas más altas en Estados Unidos fortalecen al dólar, presionan a la baja a los commodities y provocan depreciación en las monedas emergentes, un patrón que se observó durante la última semana.

Dólar en Colombia durante Semana Santa

La celebración de la Semana Santa a nivel global redujo la dinámica de los mercados, lo que podría facilitar un acuerdo diplomático. Sin embargo, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, resaltó que el conflicto entre Irán e Israel es de larga data y que las posibilidades de solución inmediata son limitadas. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por buscar una salida negociada, “Israel sigue incrementando sus ataques e Irán, desde luego, no ha manifestado la intención de tener un acuerdo con Estados Unidos”, puntualizó.

La guerra en Irán ya completa un mes - crédito Gideon Markowicz/Reuters

Así las cosas, la tasa de cambio en Colombia podría oscilar entre $3.650 y $3.720 entre el 27 de marzo y el 15 de abril. “Quizás lleven a la tasa de cambio, si no se produce alguna noticia fuerte por el conflicto bélico, en un rango entre $3.650 y unos $3.720 pesos”, estima el docente.

Impacto en el mercado internacional

El mercado internacional también monstró señales mixtas. Indicadores bursátiles como el Dow Jones, el Standard & Poor’s 500 y el NASDAQ registraron pérdidas del 0,83%, el S&P también bajó y el NASDAQ perdió un 0,82%. Estas caídas, aunque moderadas, reflejan la incertidumbre global, mientras algunas bolsas experimentaron ligeras recuperaciones. Para Amorocho, “lo que hace ver que en el escenario internacional el conflicto bélico y el hecho que ya Estados Unidos esté buscando tomar una determinación de bajarle la temperatura a este fenómeno bélico comienza a buscar situaciones de tranquilidad que explicaron la caída en esta semana”.

Impuesto al patrimonio en Colombia

A nivel nacional, el escenario económico añade presión a la volatilidad cambiaria. Uno de los puntos más sensibles es la reactivación del impuesto al patrimonio para personas jurídics, expedido con la emergencia económica. Con este, se exige el pago del 50% de la base gravable del tributo, que asciende a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a unos $10.400 millones, con una tasa de 0,5% sobre el valor determinado. El hecho, por supuesto, generó preocupación en el sector empresarial y gremial.

El dólar en Colombia se cotiza por debajo de la línea de los $3.800 desde noviembre de 2025 – crédito Jesús Avilés/Infobae

“Este impuesto al patrimonio va a afectar sensiblemente la liquidez de las empresas, pero además va a desincentivar la inversión, porque ahora las empresas en vez de invertir lo que tenían para invertir lo van a utilizar en el pago de impuestos”, advirtió Amorocho.

Diversos gremios empresariales, representados por el Consejo Gremial, la Andi y Fenalco manifestaron inquietud por el efecto de este tributo en la liquidez y la inversión. Según el experto, “para algunas empresas que no tienen el dinero, porque lo que tienen es propiedad de planta y equipo, es decir, activo fijo, van a tener que salir a realizarlos para poder cumplirle al Gobierno”.

La incertidumbre también crece a la espera de una posible intervención de la Corte Constitucional, que podría decidir suspender el cobro del impuesto mientras se estudia su constitucionalidad. Según Amorocho, la tasa de cambio permanecerá volátil hasta que haya claridad sobre esta medida, moviéndose dentro del rango mencionado.

Política monetaria del Banco de la República

Además, mencionó otros hechos que pueden generar dinámica en el precio del dólar:

La política del Banco de la República (mantiene la tasa de interés en 10,25%) frente a la inflación, en especial, por el impacto de los precios internacionales del petróleo y la decisión del Gobierno de mantener o retirar subsidios a la gasolina. Estas variables introducen nuevas presiones, tanto al alza como a la baja, sobre la tasa de cambio.

Destinación de los recursos recaudados por el impuesto al patrimonio. El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que existen diferencias entre la cifra oficial del Gobierno, que calcula un recaudo de $8,3 billones, y la estimación de la Contraloría, que la eleva a $13 billones. Este desacuerdo refuerza la vigilancia sobre el uso de estos fondos, ya que una destinación distinta a la prevista podría generar cuestionamientos constitucionales.