Javier Hernández Bonnet sobre el juego de Eliminatorias Sudamericanas de la selección Colombia: “Conociendo a Néstor Lorenzo; Santos Borré podría ir contra Uruguay en lugar de Jhon Durán”

Javier Hernández Bonnet analizó para Gol Caracol el partido entre Charruas y Cafeteros

En la columna que realizó el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet a la página del Gol Caracol el 15 de noviembre de 2024, analizó lo que será el encuentro entre Charrúas y Cafeteros.

Colombia no vence al combinado uruguayo en su estadio desde 1973, con gol del histórico delantero Willington Ortiz.

Pero ahora los dirigidos por Néstor Lorenzo saben de la importancia del encuentro en las aspiraciones a la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

A pocas horas del partido, las opiniones sobre cómo jugará el combinado nacional ante los dirigidos por Marcelo Bielsa, están sobre la mesa.

“Conociendo a Néstor Lorenzo; Santos Borré podría ir contra Uruguay en lugar de Jhon Durán”: Javier Hernández Bonnet

Javier Hernández Bonnet entre risas da indicios de su retiro de los medios - crédito Armando Plata/Facebook

En su espacio habitual en la previa a los duelos de la selección Colombia, el periodista Javier Hernández analizó varios aspectos del juego; además, hizo énfasis en que el duelo del 15 de noviembre de 2024, será tomado como una revancha para los uruguayos.

“Yo creo que en el corazón, en la cabeza, en el sentimiento de los uruguayos hay una revancha, hay sangre en el ojo, de eso no hay la menor duda. Eso quedó planteado en los últimos partidos entre la Selección de Colombia y la Selección de Uruguay, que terminaron con fricciones, con decisiones, como las que determinaron que muchos de los jugadores que actuaron en ese partido de Copa América, en Estados Unidos, hayan quedado sancionados. Entonces, sí hay cuentas para saldar, sin ninguna duda, y ahí es donde Colombia tiene que tener una gran inteligencia para no entrar en ese juego lleno de furia con el que Uruguay seguramente va a encarar los primeros minutos del partido”.

Después de lo que podía visualizar del partido que se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo, mencionó la situación sobre la titularidad en el frente de ataque con las opciones de Jhon Jáder Durán o Rafael Santos Borré.

“En cuanto a algunas dudas en la alineación titular, pienso que por encima de Jhon Durán, y lo digo conociendo al técnico Néstor Lorenzo, va a colocar a Rafael Santos Borré. Además, Santos Borré es el complemento ideal para un jugador que recupera poco como James Rodríguez, pero que tiene un rol distinto al de los demás, porque James con el balón en los pies es el jugador que mueve los hilos de Colombia en la parte ofensiva”.

Y reiteró que no imagina al delantero de Aston Villa de inicialista en el campo de juego del estadio Centenario, de Montevideo.

“Yo no veo a Durán, se los digo sinceramente, mientras esté en el terreno de juego James Rodríguez, porque Durán no tiene la capacidad de devolverse que tiene, por ejemplo, Santos Borré. Así creo que Lorenzo se va a inclinar más por el jugador del Inter de Porto Alegre”.

El concepto de Javier Hernández Bonnet sobre las ausencias por lesión de la selección Colombia

Además concluyó con que Colombia sufrirá la ausencia de Jefferson Lerma - crédito @noticiascaracol -@golcaracol / Instagram

Y finalizó con la trascendencia que podría tener un futbolista como Jefferson Lerma para este tipo de duelos de Eliminatorias en donde se requiere estrategia táctica en el juego como también intensidad física:

“Y de las ausencias, hay un dicho que dice que hay jugadores que son como el viento, que no se ve para el común de la gente, pero se notan mucho en el rendimiento del equipo, y ese jugador se llama Jefferson Lerma. De eso no hay la menor discusión, y yo creo que lo reafirma la selección ideal del mes de octubre, con un titular que me parece supremamente llamativo: es un jugador tácticamente infaltable en cualquier equipo, es un jugador difícil de reemplazar”.

Así quedaron los partidos de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026 y estas serán los horarios de la jornada 12:

14 de noviembre de 2024

Partido: Venezuela 1-1 Brasil

Estadio: Monumental de Maturín

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Goles: Raphinha al 43 para Brasil y Telasco Segovia al 46 para Venezuela, Vinicius Junior erró penal al minuto 62 y salió expulsado el venezolano Alexander González

Partido: Paraguay 2-1 Argentina

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Goles: Antonio Sanabria al 19 y Omar Alderete al 47 para Paraguay, Lautaro Martínez para Argentina al 11

Partido: Ecuador 4-0 Bolivia

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Goles: Enner Valencia al 26 de tiro penal, doblete de Gonzalo Plata al minuto 28 y 49 de partido, y Alan Minda al 61 para los ecuatorianos, José Sagredo salió expulsado al minuto 24 de partido para Bolivia.

15 de noviembre de 2024

Partido: Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Transmisión de TV: Gol Caracol y Deportes RCN

Partido: Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Transmisión de TV: Gol Caracol y Deportes RCN (al finalizar Uruguay vs. Colombia)

19 de noviembre de 2024

Partido: Bolivia vs. Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Alto

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Partido: Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Partido: Argentina vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Partido: Chile vs. Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Partido: Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova de Fortaleza

Árbitro: Piero Maza (Chile)