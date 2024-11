Estas son las cuentas de seis equipos del FPC por los dos cupos restantes para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2024

La Liga BetPlay II-2024 estará jugando su gran final entre el 18 y el 22 de diciembre - crédito Colprensa

El próximo jueves 14 de noviembre se jugará la última fecha de la Liga BetPlay II-2024, en donde seis equipos aún tienen probabilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Serán ocho los clasificados y seis ya tienen su puesto asegurado, mientras que otros seis equipos tendrán una última oportunidad para estar en la fase que buscará los dos finalistas del segundo semestre.

Junior FC (séptimo puesto): de los seis equipos en fila para clasificar, el equipo barranquillero es el de panorama más favorable. Suma 28 puntos y ganando su último partido, ante Deportivo Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla, llegará al umbral de 31 puntos, lo que garantiza su participación en los cuadrangulares semifinales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Deportivo Pasto (octavo puesto): el cuadro nariñense suma 27 puntos en 18 partidos y, de ganar en la fecha 19 ante Patriotas Boyacá en el estadio Departamental Libertad, llegará a 30 unidades. Esto no será suficiente, pues debe esperar que Fortaleza, un puesto más abajo, pero con las mismas unidades, no sume de a tres. En caso de hacerlo que no gane por una diferencia de goles superior de tres goles, pues mejorará su diferencia de gol y le quitará el lugar.

Fortaleza CEIF (noveno puesto): los Amix buscan su primera clasificación a unos cuadrangulares semifinales desde que está en primera división. Una victoria ante Águilas Doradas le daría 30 puntos, pero no le garantiza su clasificación, pues debe ganar por más de tres goles de diferencia para mejorar este ítem frente a Deportivo Pasto o en el mejor de los panoramas, que los Volcánicos pierdan o empate contra Patriotas.

Independiente Medellín empató contra Nacional en el clásico paisa y llega con posibilidades en la última jornada - crédito Colprensa

Independiente Medellín (décimo puesto): tras el empate 1-1 en el clásico paisa ante Atlético Nacional, el Poderoso de la Montaña tendrá una última chance para clasificar enfrentando a Envigado en el Atanasio Girardot. Medellín debe ganar para llegar a 29 puntos, pero aparte debe esperar que Junior FC, Deportivo Pasto o Fortaleza pierdan sus respectivos partidos.

Un empate le daría 27 unidades y dependerá de que los Pasto y Fortaleza, que los superan en la tabla de posiciones, no sumen puntos y además que Bucaramanga pierda o empate, al igual que el Deportivo Pereira.

Atlético Bucaramanga (decimoprimer puesto): el conjunto Leopardo, pese a que su entrenador hace dos fechas dada por sentada la eliminación, llega a la fecha 19 con posibilidades matemáticas de clasificar. El vigente campeón del FPC visitará a Alianza FC al que sí o sí debe ganarle, pero también debe esperar que Junior, Pasto, Fortaleza y Medellín no ganen. Además, deberá mejorar su diferencia de gol (0) porque en caso de que Pasto (+6) o Fortaleza (+4) empaten este ítem podría definir el clasificado.

Deportivo Pereira (decimosegundo puesto): El cuadro que más complicada tiene su clasificación a los cuadrangulares es el matecaña, que empató sin goles contra Millonarios en la fecha 18. Su último partido será ante La Equidad en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital Risaraldense. Es obligatorio sumar los tres puntos, para llegar a 27 puntos, pero mínimo debe hacerlo por una diferencia de seis goles, para igualar en este ítem a Deportivo Pasto, que es octavo en la tabla con el mismo puntaje.

Además, debe esperar que todos los opcionados no sumen de a tres puntos. El empate o la derrota lo elimina automáticamente.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024

Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga y Atlético Junior lucharán por dos cupos a la instancia final del campeonato - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe: 34 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +11 (clasificado) América de Cali: 34 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +8 (clasificado) Millonarios: 32 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +10 (clasificado) Atlético Nacional: 32 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +8 (clasificado) Deportes Tolima: 31 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +12 (clasificado) Once Caldas: 31 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +5 (clasificado) Junior de Barranquilla: 28 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +7 Fortaleza CEIF: 27 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +4 Deportivo Pasto: 27 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +6 Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de +7 Atlético Bucaramanga: 25 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de 0 Deportivo Pereira: 24 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de 0 La Equidad: 22 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -5 (eliminado) Patriotas Boyacá: 20 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -7 (eliminado) Águilas Doradas: 18 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -10 (eliminado) Alianza FC: 17 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -4 (eliminado) Deportivo Cali: 17 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -10 (eliminado) Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -12 (eliminado) Boyacá Chicó: 15 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -19 (eliminado) Envigado FC: 13 puntos - 18 partidos jugados / diferencia de gol de -14 (eliminado)