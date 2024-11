La razón por la que el “Tino” Asprilla cumple años dos días: “Pasó algo curioso”

El exfutbolista nació el 9 de noviembre en Tuluá - crédito @eltinoasprilla/Instagram

Faustino “Tino” Asprilla es uno de los jugadores más destacados en Colombia, principalmente porque fue uno de los primeros en esta disciplina que logró consolidarse en el exterior, llegando a ser considerado uno de los mejores en la disciplina en su época.

Durante 16 años de carrera, Asprilla fue figura del Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Estudiantes de la Plata y Universidad de Chile; además, sigue siendo una leyenda para los fanáticos de la selección Colombia.

A pesar de ello, a excepción de la Federación Colombiana de Fútbol, todas las instituciones no felicitaron a Asprilla por su natalicio, que es el 9 de noviembre, pero esto se debe a que todos cuentan con un dato erróneo sobre el nacimiento del oriundo de Tuluá.

¿Por qué el “Tino” cumple años dos días?

Los clubes en los que jugó suelen felicitarlo el 10 de noviembre - crédito Getty

Fiel a las historias y anécdotas que existen sobre el “Tino”, su fecha de nacimiento es un misterio para las personas que no hacen parte de su círculo cercano, ya que en todos sus documentos y en las principales plataformas de estadística se afirma que es el 10 de noviembre, pero no es así.

En diálogo con Caracol Noticias, Víctor Manuel Osorio, más conocido como “Caremonja”, que es el mejor amigo del exfutbolista, reveló por qué cada año se repite que los clubes en los que jugó el “Tino”, lo felicitan en la fecha equivocada.

“La verdad de todo esto es que él nació, oficialmente, el 9 de noviembre, pero pasó algo curioso. Lo que sucedió es que el papá lo registro al otro día, es decir, el 10, entonces de ahí surgió la confusión de muchos. Incluso, revisando, en la cédula aparece el 10 de noviembre, pero, en realidad, su fecha de nacimiento es el 9″, declaró Osorio al respecto.

Solo los allegados al "Tino" saben qué día cumple años en realidad - crédito @eltinoasprilla/Instagram

Debido a esta situación, no es de extrañarse que mientras los allegados de Asprilla lo han felicitado de manera masiva en redes sociales, ninguna de las instituciones para las que jugó no se ha pronunciado, algo que también se registró en 2023.

En esa ocasión, el 10 de noviembre, Parma, Newcastle y hasta la UEFA, máxima entidad del fútbol en el Viejo continente, hicieron publicaciones en homenaje al colombiano que disputó los mundiales de 1990 en Italia, 1994 en Estados Unidos y Francia en 1998.

Otras historias protagonizadas por Asprilla

El exdelantero cumplió 55 años - crédito @FCFseleccioncol/X

Una de las historias más recordadas sobre el “Tino” Asprilla se registró el 5 de septiembre de 1993, cuando la selección Colombia derrotó 5-0 a Argentina en el estadio Monumental de Núñez.

Mientras sus compañeros permanecía en los camerinos antes del partido, el atacante del Parma recorrió el terreno de juego con un teléfono celular en la mano, lo que para esa época era algo inusual, puesto que esa tecnología no era popular en el continente o era costoso adquirir un dispositivo de estos.

“Gustavo Mascardi era mi mánager en ese momento. Él me había dado un celular y cuando entré a la cancha la gente empezó a gritarme. Yo entré para ver qué botines utilizar y todas esas cosas. Me fui a la mitad de la cancha y se me ocurrió señalarle a la gente y decirle que en esa cancha iba a hacer dos goles”, recordó Asprilla sobre ese momento en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Asprilla fue una de las figuras del 5-0 de Colombia contra Argentina - crédito Getty

Otra historia que se ha vuelto popular sobre Asprilla es la expuesta por el exfutbolista en la miniserie de RCN Tino Asprilla, no nací para perder, en la que afirmó que cuando jugaba para Atlético Nacional, Pablo Escobar había ordenado que le robaran una motocicleta para evitar que se lesionara en un accidente.

“Felipe (Pérez) llega al entrenamiento y me dice: «te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden», entonces le dije: «¿A mí? Pueden venir todos a ver quién me va a robar». Yo estaba con susto, hablaba esas bobadas, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano, entonces no la encontraron nunca más en Medellín”, puntualizó el “Tino” Asprilla.