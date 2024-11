Jhon Jáder Durán habló sobre su momento deportivo y se refirió a las comparaciones que hacen con Radamel Falcao: “Es una locura que me comparen con él”

El futbolista habló en exclusiva para los micrófonos de SportsCenter Colombia y se refirió a su buen momento deportivo -crédito @ESPNColombia/X

El momento de Jhon Jáder Durán es extraordinario desde los números con Aston Villa en lo que va de la temporada 2024-2025, como desde el aporte que brinda en la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.

Si actuación deportiva en los últimos meses han hecho que los equipos más importantes del fútbol europeo, estén pendientes de la situación contractual: PSG, Chelsea, entre otros, han sido los que han preguntado por el futbolista.

Por este motivo, en la previa del encuentro ante Liverpool y a lo que será la doble jornada de Eliminatorias de Los Cafeteros ante Uruguay en Montevideo y ante Ecuador en Barranquilla, Durán habló a los micrófonos del noticiero deportivo de SportsCenter de ESPN, donde habló sobre su actualidad deportiva y se refirió a las comparaciones que hacen del futbolista con el histórico goleador de la Selección Colombia: Radamel Falcao García.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Es una locura que me comparen con Falcao”: Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán se refirió a las comparaciones que realizan de su trabajo con el de Radamel Falcao García-crédito Paul Childs/REUTERS

Cuando se refirió sobre su relación con Falcao García y las comparaciones que hacen con el futbolista de Millonarios, explicó que le parece un poco exagerado, además entregó detalles sobre su relación con el goleador histórico:

“El futuro no lo sabemos, yo vivo del presente. Compararme con Falcao es una locura porque él ha hecho mucho, quiero sobrepasarlo porque ha hecho cosas muy grandes para el país, es una persona intachable y no hay comparación con ese caballero. Recibir sus enseñanzas cuando me llamó a su cuarto fue muy importante. Estoy muy agradecido con él y aún comparto mensajes con él, quiero que se quede esa amistad para toda la vida”.

Por otro lado, también habló sobre el buen momento que vive con la Selección Colombia y la importancia de tener una carrera estable siendo tan joven tanto para él como su familia:

“En la Selección estoy viviendo un sueño, compartiendo con grandes jugadores que han jugado Mundiales y han sido campeones de todo tipo de competencias. Estar ahí para la edad que tengo es muy importante, tanto para mí como para mi familia”.

Personalidad de Jhon Jáder Durán: “Por ahí no les gusta a muchos, pero ese no es mi problema”

El antioqueño también se refirió sobre las críticas que hacen sobre su forma de ser-crédito @ESPNColombia/X

Además, explicó el porqué se comporta de forma polémica en los entrenamientos y los partidos de fútbol, y fue enfático en asegurar que la situación pasa por la seguridad que denota en su personalidad:

“Uno es seguro de sí mismo, siempre viví de esta forma, digo las cosas de forma directa, no importa ni a quién, ni el lugar. Por ahí no les gusta a muchos, pero ese no es mi problema (...) Sigo trabajando, las malas rachas y las buenas también, hacen parte del juego. Hay que aprender a saber trabajar, comportarse como alguien más del plantel, lo que decida el míster y cuando toque participar, dar lo mejor. Siempre seré así y vos seguir todo el tiempo. Esté en un mal momento, esté en un buen momento, sea el mejor del mundo, lo que sea, voy a seguir siendo la misma persona. Igual de directo, igual de confiado”.

Y finalmente explicó que la fama no lo cambió en ningún momento y las razones del éxito en la campaña deportiva que lleva en el 2024:

“En primer lugar, sigo siendo la misma persona. Muchos que no me conocen, hablan y hablar sin saber es muy fácil. Estoy contento de no cambiar, porque sé que los logros y el dinero son momentáneos. Y para estar donde estoy, se requiere de trabajo. Es normal sentir cansancio en ocasiones, pero se toma un descanso y seguimos trabajando para llevar al equipo a lo más alto. Estamos haciendo un buen papel. Trabajo para mí y para mí familia, tranquilo, además me preparo para los malos momentos, porque sé que en algún momento llegarán”.

Convocados de la Selección Colombia

Estos son los jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador - crédito FCF

Porteros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Defensores

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Santiago Arias

Johan Mojica

Carlos Cuesta

Jhon Lucumí

Cristian Borja

Davinson Sánchez

Yerry Mina

Mediocampistas

Sebastián Gómez

Yerry Mina

Richard Ríos

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Juan Camilo Portilla

Kevin Castaño

Gustavo Puerta

Matheus Uribe

Jorge Carrascal

Delanteros

Jhon Arias

Luis Díaz

Jhon Jáder Durán

Jhon Córdoba

Rafael Santos Borre

Carlos Gómez

Director técnico: Néstor Lorenzo

Así se jugará la fecha 11 y fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas:

14 de noviembre de 2024

Partido: Venezuela vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Maturín

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Partido: Paraguay vs. Argentina

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Partido: Ecuador vs. Bolivia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

15 de noviembre de 2024

Partido: Uruguay vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Centenario de Montevideo

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Partido: Perú vs. Chile

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

19 de noviembre de 2024

Partido: Bolivia vs. Paraguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de El Alto

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Partido: Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Partido: Argentina vs. Perú

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Más Monumental de Buenos Aires

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Partido: Chile vs. Venezuela

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Nacional de Santiago

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Partido: Brasil vs. Uruguay

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova de Fortaleza

Árbitro: Piero Maza (Chile)