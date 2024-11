Los “Amix” anunciaron convocatoria para su equipo femenino: estos son los requisitos y cómo puede participar

Fortaleza CEIF anunció pruebas para su equipo femenino - crédito fortaleza_ceif/X

Fortaleza CEIF, conocido como el equipo de los Amix, anunció el miércoles 6 de noviembre de 2024 la convocatoria para integrar su primer equipo femenino de cara a los torneos de 2025.

La iniciativa fue revelada mediante una publicación en redes sociales, en la que el club expresó su intención de dar una oportunidad abierta a mujeres de diferentes edades y habilidades para participar en el proceso de selección.

La convocatoria, que generó interés en la comunidad futbolística y en redes sociales, está dirigida a mujeres entre 17 y 27 años que tengan experiencia y habilidades en el fútbol profesional.

“Amix, vecinas, habitantes y visitantes de la capital de este país 🇨🇴... Hoy les traemos ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ para hacer parte del EQUIPO PROFESIONAL FEMENINO de Fortaleza CEIF”.

De acuerdo con la información que compartió el equipo bogotano, las pruebas se llevarán a cabo el domingo 10 y el lunes 11 de noviembre a las 10:00 a. m. en la Vereda Fusungá, ubicada en el kilómetro 6.3 de la vía ICA, en Soacha, Cundinamarca.

Mujeres entre 17 y 27 años podrán presentarse para las pruebas del equipo bogotano - crédito montaje Infobae

Fortaleza enfatizó que el proceso de selección no tendrá costo alguno para las aspirantes: “Aprovechen que NO TIENE COSTO es al GRATÍN 🤙🏽”, destacaron los Amix en su anuncio.

La iniciativa de Fortaleza CEIF despertó interés en los usuarios de redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo por la apuesta del club hacia la formación de un equipo femenino competitivo.

“Forta, siempre los he tenido como referencia en procesos de fútbol, sería estupendo que realicen un gran proceso y le apuesten al fútbol femenino como el proyecto de Independiente del Valle en Ecuador. Confío en ustedes”; “Vamoooooos Forta 😍”; “Qué increíble 🤩🤩🤩👏🏾👏🏾”; “Uy Forta que bacaneria, así es, apoyando el talento sin palancas ni nada”; “Vecinoooo no me discrimine 😮😮tengo 33 pero parezco de 20 😂😂😂😂”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Fortaleza CEIF, en la mira por polémica con La Equidad

El anuncio de la convocatoria coincidió con el debate en torno al reciente encuentro entre Fortaleza CEIF y La Equidad, el cual, se disputó el martes 5 de noviembre de 2024, y en el que Fortaleza se impuso 2-1 en un partido cargado de polémica, que dejó a La Equidad con pocas opciones de clasificar a las fases finales de la liga colombiana.

Alexis García, técnico del equipo asegurador, criticó duramente la actuación del árbitro Andrés Rojas al que señaló de haber tomado decisiones que afectaron el desempeño de su equipo.

El juez Andrés Rojas se equivocó al expulsar a un jugador de La Equidad tras la simulación de un jugador de Fortaleza - crédito Win Sports

En específico, García hizo referencia a tres jugadas que, en su opinión, fueron mal sancionadas, incluyendo un penal cuestionable, una mano sin sanción en el área y una expulsión injusta.

Varios analistas arbitrales se pronunciaron sobre la polémica, apuntando a errores en la expulsión de Polanco de La Equidad, que recibió doble amarilla por una acción que, según los analistas, no constituía infracción.

“En el @FortalezaCEIF vs @Equidadfutbol el árbitro Rojas se apresuró al expulsar por doble amarilla a Polanco... el silbato bogotano comió cuento”, comentó el exárbitro José Borda en X.

El enfrentamiento entre Fortaleza CEIF y Equidad generó polémica por el arbitraje - crédito Lina Gasca/Colprensa

“MAL EXPULSADO: Se equivoca Andrés Rojas expulsando a Polanco de La Equidad, una jugada en donde ni siquiera se ve infracción alguna. Actuación lamentable de Ossa que hace caer al colegiado en un error, perjudica al rival y sus compañeros le felicitan”, se lee en el análisis de El Var Central en X.

En la disputa por cuadrangulares

En el ámbito competitivo, Fortaleza CEIF se encuentra actualmente en la séptima posición de la Liga Colombiana con 27 puntos y está en camino a asegurar su lugar en los cuadrangulares finales.

Su próximo partido serán ante Águilas Doradas y Bucaramanga, encuentros en los que el equipo bogotano intentará consolidar su posición en la tabla para mantener sus posibilidades de clasificar.