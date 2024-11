Presidente de Millonarios puso en duda la continuidad de Falcao: “Esperamos que se logren los objetivos”

Falcao García llegó como figura a Millonarios en 2024 y suma un gol en seis juegos - crédito @MillosFCoficial/X

Debido a que Radamel Falcao García confesó cuando jugaba en Europa que es hincha de Millonarios, los hinchas del club Embajador se habían ilusionado con una posible llegada del delantero a Bogotá, lo que no se registró sino hasta mediados del 2024.

Tras terminar su contrato con Rayo Vallecano, el sueño de los fanáticos de Millonarios se cumplió con la firma por seis meses del samario, fichaje sobre el que se tenía gran expectativa en el fútbol colombiano, puesto que Falcao es el máximo goleador de la selección Colombia y uno de los referentes del deporte cafetero en el siglo XXI.

Sin embargo, el desempeño de Falcao con Millonarios no ha sido el mejor, solo ha disputado seis partidos, ha anotado un gol y no hace parte de un compromiso del Embajador desde el 8 de septiembre en el empate 1-1 contra Once Caldas.

En esa ocasión, el samario fue titular, pero tuvo que ser sustituido luego de que se terminó la primera parte tras caer de mala manera en un salto, días después se confirmó que había sufrido un desgarro en su pierna derecha que lo alejaría por alrededor de cuatro semanas de las canchas.

Al final, la lesión terminó siendo más grave de lo que se esperaba, Falcao está a punto de completar dos meses sin jugar, y aunque ya se entrena a la par de sus compañeros, el técnico Alberto Gamero, confirmó que no será titular contra Deportivo Pasto el 3 de noviembre y en caso de que ingrese, no tendrá más de 30 minutos de tiempo en cancha.

Camacho puso en duda la continuidad de Falcao

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la institución bogotana, Enrique Camacho, afirmó que hasta el momento no hay planes de renovar a Falcao, recordando que el contrato del samario terminará el 31 de diciembre de 2024.

“Por ahora, lo importante con Falcao es que ya está entrenando, como ustedes lo pudieron ver en el entrenamiento de hoy, ya está al 100%, listo para ser convocado, aspiro, el domingo al partido. En esa senda de recuperación de él, esperamos que se logren los objetivos e iremos viendo qué ocurre”.

A pesar de esto, el directivo afirmó que en el equipo están felices con la importancia que tiene el delantero afuera del terreno de juego, lo que, para algunos fanáticos, abre la puerta a la opción de que pueda seguir ligado a Millonarios, así no sea como futbolista.

“Eso toca hablarlo con el jugador, estamos muy satisfechos de tenerlo en el equipo y él está muy contento. Además, fuera de que en la cancha se desempeña bien, también es muy importante lo que hace con nuestros jugadores, con el fútbol base, en el camerino y eso ha sido fundamental para cambiar el ambiente del equipo”.

Gamero tampoco tiene su puesto asegurado

Camacho también habló sobre el futuro de Alberto Gamero y reveló que a pesar de los rumores, la continuidad del estratega dependerá únicamente de los resultados que tenga el equipo al finalizar el semestre.

“Eso es perturbador, siempre llegan noticias falsas, especulaciones. Tenemos un plan de largo plazo y nuestro plan de largo plazo implica un entrenador que soporte diferentes tempestades, que las puedan pasar. Cuando un equipo tiene éxitos, fracasos, logra diseñar un sistema de juego y en el largo plazo se va consolidando, esa es la mejor forma como históricamente se han producido los grandes equipos en el mundo. Vamos a apoyar al profe Gamero en la medida que se nos cumpla nuestro plan de largo plazo y en eso no hay discusión”, declaró Enrique Camacho.