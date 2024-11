Ministerio del Deporte trata de salvarse del recorte de presupuesto: “Tuve una reunión con Gustavo Petro”

La ministra del Deporte, Luz Cristina López, no quiere que el presidente Gustavo Petro apruebe el recorte de presupuesto para 2025 - crédito @mindeportecol/Instagram

Hay mucha expectativa por lo que pasará con el Ministerio del Deporte para 2025, debido al recorte de presupuesto en un 66%, con respecto a lo asignado en 2024, y que los dejaría con recursos menores a los 500.000 millones de pesos para el inicio del ciclo olímpico.

Ante eso, la ministra Luz Cristina López volvió a pronunciarse y señaló que tiene reuniones con el Gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de llegar a un acuerdo con el que se permita asegurar el dinero suficiente para continuar con los programas y planes de la cartera.

López también se refirió a lo que pasará con la Liga Femenina en 2025, de la que sigue la petición de que dure más de seis meses, y la realización de los Juegos Nacionales Juveniles porque varios departamentos solicitaron su aplazamiento al indicar que no tenían recursos para llevar a sus delegaciones.

“Esperemos que las finanzas puedan mejorar”

Luego de los Juegos Olímpicos París 2024, se conoció la noticia de que el Gobierno nacional planeaba el recorte de presupuesto para el deporte en 2025, en pleno inicio del ciclo olímpico, y que causó la molestia del ministerio, que no estaba de acuerdo con la decisión.

Luz Cristina López reveló que está en conversaciones para revertir la decisión, en entrevista con el medio El País, señalando primero que reconoce los problemas que tuvo el Estado con la recaudación de impuestos, así como las fallas para la ejecución del presupuesto actual: “Creo que todos reconocemos las dificultades macroeconómicas por las que está pasando Colombia”.

El presupuesto del Ministerio del Deporte para 2025 será el más bajo en la historia de la cartera - crédito Prensa Víctor Salcedo

“Tenemos muchos problemas de recaudo que, a hoy, afecta el flujo de recursos para la inversión social que necesita el país y esto no solo afecta a la cartera del deporte sino también a todas las carteras para el 2025. Nosotros, como deporte, hemos emprendido una serie de reuniones, acciones con DNP, Hacienda y los debates de control político en el que hemos explicado nuestra preocupación por los recursos del deporte”, afirmó.

La ministra del Deporte informó que, “tuve una reunión con el presidente Gustavo Petro, hablamos del tema y, en efecto, la situación es muy compleja, pero esperamos que de alguna manera creativa podamos buscar mecanismos para financiar todo lo que necesita nuestra cartera, no solo por tema de federaciones sino porque hemos visto afectado los programas que van a la base de la comunidad.

Luz Cristina López, ministra del Deporte, espera que el presidente Gustavo Petro aumente el presupuesto para su cartera en 2025 - crédito Ministerio del Interior

“No está cerrado, los temas están sobre la mesa y esperemos que las finanzas puedan mejorar”, finalizó de decir la jefe de la cartera sobre el tema, esperando que las cosas mejoren para no solo financiar programas sociales, sino apoyar a los deportistas de primer nivel y jóvenes promesas.

Nada planeado para la Liga Femenina

Un tema importante para el Gobierno nacional es la Liga Femenina, que la ministra López dejó claro que, por ahora, no hay nada acordado: Hablando con ellos se observó que en el segundo semestre del año había un calendario deportivo muy fuerte, por eso no se activó la Liga.

“Sin embargo, la Federación (de fútbol) y la Dimayor saben que nosotros estamos de brazos abiertos para poder acompañarlos y mirar las mejores posibilidades y estrategias que tengamos para que el fútbol femenino sea una realidad, y para que podamos reconocer en estas deportistas todo su potencial, para acompañarlas en su vida deportiva”, afirmó.

Deportivo Cali levantó el título de la Liga Femenina 2024, después de superar a Santa Fe en la final - crédito Colprensa

De otro lado, Luz Cristina López aclaró lo ocurrido con los Juegos Nacionales Juveniles y el temor de aplazarlos: “Los gobernadores en su preocupación por no disponer recursos para poder preparar y llevar a sus atletas a participar, ellos desde hace unos tres meses empezaron a poner sobre la mesa la disponibilidad de aplazar los Juegos”.

“Aplazarlos, técnicamente no es una opción, porque moverlos para el año entrante significa que los atletas cambian de edad y muchos de ellos, que ganaron el derecho de participar y representar a sus departamentos como juveniles, ya no iban a poder hacerlo. En ese orden de ideas hicimos una estrategia para mirar cómo acompañamos a los departamentos y los aplacamos, en donde ellos finalmente no iban a poder disponer recursos; le explicamos varios temas de la organización de los eventos y en la medida que hemos podido conversar y contarle sobre cómo funciona, por lo que se han tranquilizado”, finalizó.