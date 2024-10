David Ospina “ya no está para competir”: dura crítica de Carlos Antonio Vélez al portero de Atlético Nacional

David Ospina suma cinco partidos con Atlético Nacional hasta el momento, tres de ellos por Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional superó a Jaguares en los cuartos de final en la Copa Colombia, luego de ganarle 4-1 en la ida y 2-1 en la vuelta, aunque en el segundo compromiso le costó un poco más para vencer a los de Montería y un gol de Edwin Cardona al último minuto resolvió todo.

Pese a que David Ospina dijo presente en esos dos triunfos, para el periodista Carlos Antonio Vélez no tuvo el nivel de otras épocas en su carrera, en la que por ahora solo tiene cinco encuentros con el cuadro verde en el segundo semestre de 2024, de los cuales, dos no los terminó por problemas físicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De otro lado, el mismo guardameta ha reconocido que, pese a que venía sumando minutos en el Al Nassr y estuvo en la Copa América, su rendimiento no fue el esperado y el objetivo es recuperarse lo antes posible para las semifinales de Copa Colombia y la Liga BetPlay.

“Es un arquero sin continuidad”

En junio de 2024, Atlético Nacional anunciaba con bombos y platillos el regreso de Ospina después de 16 años en el fútbol del exterior, en el que jugó tanto en Europa como en el Al Nassr de Arabia Saudita, compartiendo vestuario con nada menos que Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez, David Ospina “no está para competir” en el fútbol colombiano, basándose no solo en sus números en el segundo semestre, sino en su actuación ante Jaguares en los cuartos de final en Copa Colombia, en la que el verde ganó la serie por 5-2.

El guardameta volvió al fútbol colombiano después de 16 años - crédito Atlético Nacional

“A David lo queremos mucho, ese gol que le hacen demuestra las terribles falencias de Nacional defendiendo, sin la pelota es un equipo común y corriente, no se para bien, el gol que les hacen es imperdonable para un equipo grande”, dijo el comunicador en Palabras Mayores.

Para el periodista, no solo Ospina es responsable en la anotación de Jaguares en Medellín, sino también sus compañeros y el planteamiento táctico: “Cuando uno juega con bloque adelantado, defensas que tengan poder de reacción y fuertes en el hombre contra hombre, nada que ver”.

Damir Ceter, de Jaguares, marcó ante Atlético Nacional en la derrota por 2-1 en Copa Colombia - crédito Colprensa

Vélez terminó diciendo que David Ospina “es un arquero sin continuidad, con un pasado e historia brillante, pero no está jugando. Ospina ya no está, de todas formas tiene un contrato y creo que por eso juega”, cuyo vínculo es hasta junio de 2026.

“No pude regresar del todo”

Durante una charla con ADN Verdolaga, un pódcast sobre el equipo verde, David Ospina se sinceró sobre su condición física y dejó claro que aún no está al 100% para responder bajo los tres palos, todo debido a las molestias físicas que le costaron la suplencia.

“Lamentablemente, por el momento, no pude regresar del todo, porque sufrí algunas lesiones y eso no me ha permitido disfrutar mi retorno como se debe. Sin embargo, nos estamos preparando para eso y el equipo viene haciendo las cosas muy bien”, dijo.

Desde su regreso a Nacional en 2024, David Ospina solo ha disputado cinco partidos, dos de ellos salió lesionado - crédito Atlético Nacional

Pese a eso, el portero dejó claro que sigue comprometido con la institución antioqueña, por eso decidió volver al fútbol colombiano pese a que aún tenía opciones de llegar a Europa, Estados Unidos o México, aunque buena parte eran rumores.

“Nacional siempre había estado en esa ilusión, en ese sueño de volver y terminar el poco tiempo que estuve, desde 2005 hasta 2008. Digamos que siempre estuvo en mi corazón y en el pensamiento regresar algún día”, afirmó el guardameta, que espera ser titular para lo que queda de 2024 en la Copa Colombia y la Liga BetPlay, buscando un título.