Carlos Antonio Vélez criticó a Borja por no aparecer en los partidos importantes de River: “Puede no tener el final que merecía”

Miguel Ángel Borja atraviesa una situación complicada. El goleador colombiano, oriundo de Tierralta, Córdoba, ha encadenado una serie de partidos desafortunados en los que no ha logrado mostrar su habitual poder ofensivo con River Plate.

Aunque el delantero comenzó el año en gran forma, siendo clave en las primeras fases de la Copa Libertadores y en otras competiciones del conjunto Millonario, su rendimiento ha decaído, afectando notablemente su producción goleadora y generando preocupación en el equipo y entre los aficionados.

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, a través de su programa Palabras Mayores en Win Sports, ofreció un análisis sobre el desempeño de jugadores y equipos colombianos tanto a nivel local como internacional.

Vélez fue contundente en sus críticas hacia el nivel actual de Miguel Ángel Borja, expresando su preocupación por el bajo rendimiento del delantero con River Plate. Además, advirtió sobre las posibles repercusiones si Borja no logra recuperar su forma y elevar su desempeño en el club argentino.

El controvertido analista futbolístico se pronunció sobre la situación de River Plate tras la derrota 3-0 como visitante ante Atlético Mineiro en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. En ese partido, Miguel Ángel Borja tuvo una actuación discreta y poco participativa, lo que generó una oleada de dudas sobre su rendimiento de cara al crucial encuentro de vuelta en el estadio Monumental, donde el equipo necesitará una remontada épica. Las expectativas sobre el delantero colombiano están bajo escrutinio, especialmente en este tipo de partidos decisivos.

“Borja está ahora señalado, y con razón, en lo deportivo. Porque en lo demás, también hicieron de él una carnicería sin sentido. Digo que está señalado porque lo que le viene a River es muy duro: darle vuelta a un resultado tan adverso, tan negativo, no es fácil; fue un verdadero y auténtico mazazo. Generalmente, este tipo de situaciones en partidos de esta índole afectan a los jugadores destacados, aquellos con más nombre, más sueldo, mayor reconocimiento, a los que llaman figuras y demás”, afirmó Vélez en el medio citado.

El analista futbolístico no paró allí, Vélez habló sobre las posibles implicaciones que pudieron haber producido el bajo rendimiento del delantero colombiano, mencionando la salida de un exdirector técnico y la implementación de un nuevo modelo de juego que perjudicó al ‘Colibrí’, apodo de Miguel Borja.

“Borja venía siendo el goleador de River en una estructura muy especial, en un equipo que tenía una idea de juego y un modelo adaptado a esas características, donde él esperaba arriba, descolgado, aguardando una oportunidad. Olía a sangre, y cuando la situación se hacía cómoda para él, se lanzaba a la yugular. Pero ahora no, ahora es una manera de jugar diametralmente opuesta. Y justo llega el nuevo técnico, Gallardo, y Borja no ha podido adaptarse ni al juego ni ha podido retomar su racha goleadora. Marcó un tanto después de casi 475 minutos, a través de una pena máxima. En este tipo de partidos clave y decisivos, donde no solo está en juego el buen nombre, sino también un título y mucho dinero, es cuando a los jugadores se les observa con mayor rigor”.

Para Vélez, Borja ha demostrado ser eficaz en algunos partidos de menor relevancia, pero en los duelos decisivos, como contra Boca Juniors o Atlético Mineiro, su ausencia ha sido notable. Aunque no es el único responsable de los malos resultados, su etiqueta de goleador y figura extranjera lo pone bajo mayor presión. Vélez recalca que un delantero no puede limitarse a cobrar penales o esperar errores; debe ser influyente durante todo el partido.

Según Vélez, no basta con brillar contra rivales de menor jerarquía o en encuentros de trámite, sino que las grandes figuras están obligadas a aparecer en finales, en la Copa Libertadores o en enfrentamientos contra los mejores equipos. Finalmente el periodista afirmó que de seguir así el ‘Colibrí' podría tener una salida sin reconocimiento del club.