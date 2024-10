“Hay mucha zalamería en el fútbol colombiano” Carlos Antonio Vélez

El comentarista fue duro con la Federación y las selecciones que vienen de fracaso en fracaso en los últimos torneos que disputan - crédito Jesús Avilés / Infobae

El comentarista de fútbol Carlos Antonio Vélez, en su habitual espacio de opinión Palabras mayores, de Antena 2 y de Win Sports, habló acerca de la eliminación de la Selección Colombia femenina Sub-17 en República Dominicana.

En esta ocasión, criticó con dureza a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los fracasos que hubo en los diversos equipos nacionales, e hizo un llamado para que la organización deportiva más importante del balompié nacional tome decisiones radicales que cambien la situación deportiva.

“Venimos de dos mundiales, de fracaso en fracaso”: Carlos Antonio Vélez

En la parte final de la intervención en su columna de opinión, se refirió a la eliminación de las Cafeteras, categoría Sub-17 y aclaró que pese a que no comenta de fútbol femenino, el tema pasa por un mal manejo interno en la Federación.

“Ayer quedaron eliminadas las muchachas de la Selección Colombia Sub-17 y ustedes saben que yo en materia del fútbol femenino, hablo poco, porque no lo sigo de forma constante, pero venimos de dos mundiales con fracasos no anunciados, porque lamentablemente hay un tema de zalamería en el fútbol en Colombia”.

Además recordó que en las diversas selecciones juveniles también se fracasó. “Hace poco, hice una referencia de lo mal que le ha ido a Colombia en las categorías juveniles (Sub-15, Sub-17, Sub-23) y ahora hay que añadir lo que acaba de ocurrir en el fútbol femenino”.

Agregó también que es el momento de que la Federación Colombiana exija resultados a estas categorías, ya que cuentan con las herramientas para tener un mejor trabajo en materia de resultados.

“Quitando a la selección de mayores, lo demás es un desastre, estamos de fracaso en fracaso y la Federación Colombiana presta las herramientas, les brinda todas las garantías para que trabajen y se preparen, también deben exigir, porque yo creo que es la hora de que se ‘amarren los calzones’ y digan: ‘bueno, les damos todo a las selecciones femeninas y a los equipos juveniles y la única que funciona es la Selección Colombia absoluta de mayores”.

Y mencionó que si hay cosas que no funcionan, pues debe existir cambios: “Pues el que no funcione, lo cambian, si no sirven, habrá cambios, a los directores técnicos, a los responsables”

“Hay mucha zalamería en el fútbol colombiano”

En su comentario, también resaltó la ausencia de un líder deportivo para los proyectos deportivos de la Selección Colombia.

“Y yo sigo creyendo que aquí no hay una cabeza que lidere, y eso tiene que existir, y todos sabemos que Néstor Lorenzo no está preparado para ello o simplemente no lo quiere hacer. Hay que buscar a alguien. Ahora, tengo una pregunta: El señor Carlos Piscis Restrepo sigue encargado de manejar el tema de las selecciones juveniles a nivel nacional? pues yo le digo: su producto no está dando resultados, amigo, por lo tanto, la Federación tiene que tomar determinaciones”

Y fue tajante con recordar que en el fútbol, el trabajo se mide por el resultado del éxito: “Esto se mide por éxitos, por objetivos, por resultados: hay unos proyectos que tienen un fin determinado. Si el proyecto se está haciendo bien y si se logra el éxito o el fracaso, es algo que se tiene que evaluar, con seriedad, porque la verdad, esto no está andando bien: de fracaso en fracaso”

Y lanzó una fuerte crítica a sector de la prensa que justifica los fracasos de la selección Colombia y aclaró que él no hace parte de ellos: “Sí, hay una prensa zalamera, que pondera y dice: ‘sí, hicieron todo lo posible’, ‘que lástima pero... que bueno’, cada uno maneja las cosas como crea, a mi parecer tengo que decirlo: esto es un fracaso estruendoso y lo puedo demostrar desde las estadísticas, a ver ¿Qué estamos esperando? que fracase la Selección de mayores?, yo creo que es hora de que la Federación intervenga, y con mano dura”.

Complemento a la crítica a la selección Colombia

Y de la siguiente forma, le hizo un llamado de atención al máximo organismo rector para que revise la situación: “Pongamos las barbas en remojo: hay que decirle a la Federación Colombiana de Fútbol que lo único que está funcionando es la Selección absoluta, que tiene muy buenos resultados pero que en ocasiones no muestra un buen juego y que no se estabilizó con una estructura de juego, que depende mucho de la pelota quieta”.

Y finalmente fue duro con la exigencia que le dan los hinchas y parte de la prensa a la Selección de mayores y así se refirió al tema: “Yo sé que ustedes se enorgullecen de que Colombia esté segunda en la tabla de posiciones, pero que a la final, es un puesto que no da títulos y le da puesto a seis selecciones de 10 equipos. Eso sí, solo nos está dando más resultados que fútbol”.