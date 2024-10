Deportivo Cali se metió en otro problema: exjugador lo acusó por problemas para pensionarse

Deportivo Cali habría perjudicado a uno de sus exjugadores más importantes, dado que no le han reconocido sus años en el club para su pensión - crédito Colprensa

Deportivo Cali está pasando por uno de los momentos más complicados en su historia, debido a que se encuentra cerca del descenso en la Liga BetPlay, con una crisis económica sin precedentes y al borde de la eliminación en la Copa Colombia, pues cayó en la ida por 2-0 frente al América.

Se le sumaría el problema con uno de sus exjugadores más importantes, debido a que lo acusó de no poder pensionarse después de jugar en dos etapas, una situación complicada y que sorprendió a los aficionados, dado que es un referente del fútbol colombiano.

Otro punto que preocupa en el Deportivo Cali es la plantilla para la temporada 2025, ya que el nuevo técnico, Alfredo Arias, realizaría una serie de cambios y anunciaría las primeras salidas para el próximo año, y serían jugadores de mucho recorrido, experiencia y de los que se esperaba más en 2024.

“No me han reconocido esos años”

En el fútbol colombiano, uno de los problemas para sus jugadores es después del retiro profesional, debido a que casi todos no tienen la edad ni las semanas para obtener una pensión, muy pocos tienen negocios en otros ámbitos o con un nuevo cargo en clubes profesionales.

Carlos Enrique Estrada pasa por problemas con su pensión por culpa del Deportivo Cali, como lo mencionó en una entrevista en el programa radial Zona Libre de Humo, el miércoles 23 de octubre, porque no le han avalado el tiempo que estuvo en el equipo a mediados de los años 80.

“Yo estoy muy agradecido con el Deportivo Cali, lo que si no estoy de acuerdo es que no he podido pensionarme, no me han reconocido esos años cuando estuve allá”, fueron las palabras del exatacante, que fue campeón del fútbol colombiano con Millonarios en 1987 y 1988.

Dichos años a los que La Gambeta se refiere son entre 1983 y 1986, cuando firmó contrato después de salir del Deportes Tolima, fue subcampeón del campeonato en 1985 y 1986, y compartió camerino con dos figuras como Carlos El Pibe Valderrama y Bernardo Redín.

De otra parte, Estrada también se refirió a los acercamientos con América, en el que terminó siendo asistente técnico y entrenador de divisiones inferiores: “Cuando llegué al Deportivo Cali en 1983, yo firmé un lunes en la noche y al rato me llamaron de América, pero les dije que ya había firmado. No tuve la oportunidad de jugar en un equipo tan grande como América”.

Se vendrían las primeras bajas

Volviendo al presente de la institución verdiblanca, la llegada de Alfredo Arias como entrenador, luego de tres años tras dejar el club, traería una serie de cambios en la nómina para la temporada 2025, en la que no se sabe si seguirán en primera o segunda división.

Según el periodista Jaime Dinas, los primeros jugadores en salir son los uruguayos Gastón Guruceaga, portero, y el defensor Martín Rea, además de dos hombres de mucha experiencia que son el mediocampista Javier Reina y el atacante Jarlan Barrera.

Respecto a Jarlan, desde hace un tiempo que el futbolista es titular, pero no es determinante en el campo de juego como todos esperaban, además que se especula que otra baja sería la de Andrés Riflecito Andrade, debido a los constantes comentarios de los aficionados.

Queda por saber cómo se rearmará la plantilla, sobre todo porque, al parecer, Alfredo Arias se debió rebajar el sueldo para que los directivos lo aceptaran, lo que implicaría que el presupuesto para refuerzos no sería muy alto y la llegada de figuras estaría en veremos.